Куди піти на День Києва 2018: афіша святкових заходів

День Києва в Україні традиційно відзначають в останні вихідні весни – в 2018 році святкування припадає на 27 травня. Як будуть святкувати та куди піти на День Києва 2018 – читайте далі в матеріалі.

Останні вихідні травня в 2018 році виявилися дуже насиченими подіями. Так, крім Дня Києва – 27 травня – в столиці відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, а 27 травня відзначається християнське свято Трійця, з нагоди якого понеділок, 28 травня, також буде вихідним днем. Тому заходи до Дня народження столиці розтягнуться на всі вихідні 26-28 травня.

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День Києва 2018: афіша заходів

Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА та фінал ліги чемпіонів УЄФА серед жінок

У чоловічому фіналі 26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський" зійдуться англійський "Ліверпуль" і іспанський "Реал". Жіночий фінал – між німецьким "Вольфсбургом" і французьким "Олімпіком" відбудеться 24 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського.



Фестиваль чемпіонів – афіша на 24 травня

В рамках двох наймасштабніших спортивних подій Європи, на Хрещатику, з 24 по 26 травня, пройде Фестиваль чемпіонів. Протягом чотирьох днів бажаючі отримають можливість сфотографуватися з кубками обох турнірів. Тут встановлять футбольне поле, на якому проведуть Матч легенд за участю топових футболістів, а в останній грі анонсовано участь мера Віталія Кличка і легенди світового боксу – Володимира Кличко.



Фестиваль чемпіонів – афіша на 25 травня

На фестивалі будуть організовані концерти українських та зарубіжних виконавців, будуть проводитися конкурси, на яких розіграють квитки на матч.



Фестиваль чемпіонів – афіша на 26 травня

24 травня на сцені фан-зони на Хрещатику виступлять багато колективів, зокрема "ДахаБраха" и "ТНМК". 25 травня можна буде послухати Kill the Buzz і Hаrdwell. 26 травня запланований виступ Fontaliza, Carte Blanche, Indytronics, DJ Omnia.



Фестиваль чемпіонів – афіша на 27 травня

Також нагадаємо, що перед жіночим фіналом ЛЧ виступатиме TAYANNA, а перед матчем "Реал" – "Ліверпуль" – британська поп-зірка Dua Lipa та дует віолончелістів 2Cellos.

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Фестиваль українського крафтового пива Craft Beer Fest

25-27 травня буде на території ВДНГ пройде наймасштабніший в Україні фестиваль з пивоваріння. В одному місці зберуться близько 30 пивоварень компаній, які представлять більше сотні видів пива.



День Києва 2018: фестиваль українського крафтового пива Craft Beer Fest – 25-27 травня

Конкурс краси "Міс Київ"

25 травня в 19.00 в івент-хол Freedom пройде фінал щорічного конкурсу краси. За корону першої красуні змагатимуться 16 учасниць з різних регіонів країни.



День Києва 2018: конкурс краси "Міс Київ"

Фестиваль морозива

В Українському Домі (Хрещатик, 2) – 26-27 травня до Дня Києва буде проходити ярмарок морозива. Тут представлять найкращу продукцію в широкому асортименті від найвідоміших вітчизняних виробників морозива. Заплановано також концерт, лотереї, конкурси, вікторини, будуть працювати фотозони.



День Києва 2018: фестиваль морозива

Дитячі велоперегони "Дивогонка" і регата "Кубок Тата"

У Парку партизанської слави 26 травня пройдуть чергові велозмагання для дітей від 2 до 15 років. Медалі та призи отримають всі учасники акції, дітям гарантують розважальну і пізнавальну програму. Початок о 9:30.



День Києва 2018: дитячі велоперегони "Дивогонка"

26 травня в яхт-клубі "Оболонь" на базі СДЮШОР з вітрильного спорту пройде дитяча регата "Кубок Тата". Беруть участь діти від 10 до 16 років. Початок о 9:00.

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Грандіозний концерт

27 травня в центрі Києва з 13:00 і до 21:00 заплановано виступ трьох оркестрів, шоу маршових барабанів і шоу на цимбалах, VJ-шоу та DJ-сети, вокальні та танцювальні перформанси та флешмоби.

Виставка тюльпанів "Навколо світу"

У неділю, 27 травня, виставка, яка тривала місяць, закінчиться. На Співочому полі в останній раз можна подивитись на унікальні інсталяції з квітів, відвідати квітковий ярмарок та взяти участь в цікавих майстер-класах.



День Києва 2018: виставка тюльпанів "Навколо світу"

"Пробіг під каштанами"

26-тий "Пробіг під каштанами", в якому беруть участь професійні бігуни, стартує від Михайлівської площі. 3 червня тут зберуться ті, хто готовий пробігтися по маршруту: Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – розворот по вул. Хрещатик і в зворотному напрямку, фініш – на Михайлівській площі.



День Києва 2018: "Пробіг під каштанами"

Для людей без спеціальної підготовки організатори підготували "Благодійний пробіг", для людей з обмеженими фізичними можливостями – "Забіг мужніх", для діток від півроку до 14 місяців – "Пробіг в ходунках" і "Дитячий забіг" для дітей до 15 років.

На зібрані кошти буде придбано обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

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Folk Ukraine на Софійській площі

На площі з 25 по 28 травня будуть танцювати латино, танго, вальс і український танець. У суботу після восьмої вечора виступлять Тayanna і Марія Яремчук, а в неділю – MamaRika і Pianoboy. Також тут буде встановлено торт заввишки в 9 метрів.



Pianoboy

Свято повітряних зміїв

27 травня можна буде запустити літаючого змія і навчити дітвору управляти цим літальним апаратом. Спробувати це можна буде в двох місцях – музей народної архітектури і побуту Пирогово, реєстрація на захід починається о 10:00, та на площі Конституції біля Верховної Ради з 9:00 до 18:00.



День Києва 2018: свято повітряних зміїв в Пирогово

Дегустація чачі на Співочому полі

Оскільки 26 травня – День незалежності Грузії, 27-28 травня в Києві влаштують грандіозний фестиваль "День Незалежності Грузії в Україні". За словами організаторів, кожен бажаючий зможе підняти келих вина і стати частиною історії, яка офіційно увійде до Книги рекордів України. Святкування пройде 27 травня на Співочому полі. Початок – о 11:00.



День Києва 2018: дегустація чачі на Співочому полі