13:48
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Куди піти на День Києва 2018: афіша святкових заходів

169 Читать новость на русском
День Києва 2018: програма заходів
День Києва 2018: програма заходів / 24 Канал

День Києва в Україні традиційно відзначають в останні вихідні весни – в 2018 році святкування припадає на 27 травня. Як будуть святкувати та куди піти на День Києва 2018 – читайте далі в матеріалі.

Останні вихідні травня в 2018 році виявилися дуже насиченими подіями. Так, крім Дня Києва – 27 травня – в столиці відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, а 27 травня відзначається християнське свято Трійця, з нагоди якого понеділок, 28 травня, також буде вихідним днем. Тому заходи до Дня народження столиці розтягнуться на всі вихідні 26-28 травня.

Читайте також: Фінал Ліги Чемпіонів: хто і коли виступатиме на святкових концертах у Києві

День Києва 2018: афіша заходів

Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА та фінал ліги чемпіонів УЄФА серед жінок

У чоловічому фіналі 26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський" зійдуться англійський "Ліверпуль" і іспанський "Реал". Жіночий фінал – між німецьким "Вольфсбургом" і французьким "Олімпіком" відбудеться 24 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського.


Фестиваль чемпіонів – афіша на 24 травня 

В рамках двох наймасштабніших спортивних подій Європи, на Хрещатику, з 24 по 26 травня, пройде Фестиваль чемпіонів. Протягом чотирьох днів бажаючі отримають можливість сфотографуватися з кубками обох турнірів. Тут встановлять футбольне поле, на якому проведуть Матч легенд за участю топових футболістів, а в останній грі анонсовано участь мера Віталія Кличка і легенди світового боксу – Володимира Кличко.


Фестиваль чемпіонів – афіша на 25 травня

На фестивалі будуть організовані концерти українських та зарубіжних виконавців, будуть проводитися конкурси, на яких розіграють квитки на матч.


Фестиваль чемпіонів – афіша на 26 травня

24 травня на сцені фан-зони на Хрещатику виступлять багато колективів, зокрема "ДахаБраха" и "ТНМК". 25 травня можна буде послухати Kill the Buzz і Hаrdwell. 26 травня запланований виступ Fontaliza, Carte Blanche, Indytronics, DJ Omnia.


Фестиваль чемпіонів – афіша на 27 травня

Також нагадаємо, що перед жіночим фіналом ЛЧ виступатиме TAYANNA, а перед матчем "Реал" – "Ліверпуль" – британська поп-зірка Dua Lipa та дует віолончелістів 2Cellos.

Читайте також: Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити

Фестиваль українського крафтового пива Craft Beer Fest

25-27 травня буде на території ВДНГ пройде наймасштабніший в Україні фестиваль з пивоваріння. В одному місці зберуться близько 30 пивоварень компаній, які представлять більше сотні видів пива.


День Києва 2018: фестиваль українського крафтового пива Craft Beer Fest – 25-27 травня 

Конкурс краси "Міс Київ"

25 травня в 19.00 в івент-хол Freedom пройде фінал щорічного конкурсу краси. За корону першої красуні змагатимуться 16 учасниць з різних регіонів країни.


День Києва 2018: конкурс краси "Міс Київ" 

Фестиваль морозива

В Українському Домі (Хрещатик, 2) – 26-27 травня до Дня Києва буде проходити ярмарок морозива. Тут представлять найкращу продукцію в широкому асортименті від найвідоміших вітчизняних виробників морозива. Заплановано також концерт, лотереї, конкурси, вікторини, будуть працювати фотозони.


День Києва 2018: фестиваль морозива 

Дитячі велоперегони "Дивогонка" і регата "Кубок Тата"

У Парку партизанської слави 26 травня пройдуть чергові велозмагання для дітей від 2 до 15 років. Медалі та призи отримають всі учасники акції, дітям гарантують розважальну і пізнавальну програму. Початок о 9:30.


День Києва 2018: дитячі велоперегони "Дивогонка"

26 травня в яхт-клубі "Оболонь" на базі СДЮШОР з вітрильного спорту пройде дитяча регата "Кубок Тата". Беруть участь діти від 10 до 16 років. Початок о 9:00.

Читайте також: 5 цікавих фактів про дует 2CELLOS, який виконає гімн Ліги Чемпіонів у Києві

Грандіозний концерт

27 травня в центрі Києва з 13:00 і до 21:00 заплановано виступ трьох оркестрів, шоу маршових барабанів і шоу на цимбалах, VJ-шоу та DJ-сети, вокальні та танцювальні перформанси та флешмоби.

Виставка тюльпанів "Навколо світу"

У неділю, 27 травня, виставка, яка тривала місяць, закінчиться. На Співочому полі в останній раз можна подивитись на унікальні інсталяції з квітів, відвідати квітковий ярмарок та взяти участь в цікавих майстер-класах.


День Києва 2018: виставка тюльпанів "Навколо світу" 

"Пробіг під каштанами"

26-тий "Пробіг під каштанами", в якому беруть участь професійні бігуни, стартує від Михайлівської площі. 3 червня тут зберуться ті, хто готовий пробігтися по маршруту: Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – розворот по вул. Хрещатик і в зворотному напрямку, фініш – на Михайлівській площі.


День Києва 2018: "Пробіг під каштанами"

Для людей без спеціальної підготовки організатори підготували "Благодійний пробіг", для людей з обмеженими фізичними можливостями – "Забіг мужніх", для діток від півроку до 14 місяців – "Пробіг в ходунках" і "Дитячий забіг" для дітей до 15 років.

На зібрані кошти буде придбано обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Читайте також: День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять

Folk Ukraine на Софійській площі

На площі з 25 по 28 травня будуть танцювати латино, танго, вальс і український танець. У суботу після восьмої вечора виступлять Тayanna і Марія Яремчук, а в неділю – MamaRika і Pianoboy. Також тут буде встановлено торт заввишки в 9 метрів.


Pianoboy

Свято повітряних зміїв

27 травня можна буде запустити літаючого змія і навчити дітвору управляти цим літальним апаратом. Спробувати це можна буде в двох місцях – музей народної архітектури і побуту Пирогово, реєстрація на захід починається о 10:00, та на площі Конституції біля Верховної Ради з 9:00 до 18:00.


День Києва 2018: свято повітряних зміїв в Пирогово

Дегустація чачі на Співочому полі

Оскільки 26 травня – День незалежності Грузії, 27-28 травня в Києві влаштують грандіозний фестиваль "День Незалежності Грузії в Україні". За словами організаторів, кожен бажаючий зможе підняти келих вина і стати частиною історії, яка офіційно увійде до Книги рекордів України. Святкування пройде 27 травня на Співочому полі. Початок – о 11:00.


День Києва 2018: дегустація чачі на Співочому полі

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика Новини Києва Фестивалі Афіша
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук