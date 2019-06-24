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      День Конституції 2019: програма заходів у Києві

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      День Конституції 2019 - Київ - заходи на вихідні дні з 28 червня - 30 червень
      День Конституції у Києві 2019 / 24 канал

      Київ святкуватиме День Конституції у п'ятницю 28 червня. З цієї нагоди у столиці відбудеться безліч цікавих заходів.

      Які події відбуватимуться у Києві з нагоди Дня Конституції, куди піти та на що подивитися – з'ясували журналісти 24 каналу. 

      Читайте також: День Конституції України: дата святкування

      Заходи в Києві на вихідні з нагоди Дня Конституції в Україні

      Концерт гурту "Табула Раса"

      Український рок-гурт "Табула Раса" виступить у Києві зі старими хітами. 

      Коли: 28 червня 
      Початок: 22:00
      Де: Docker pub (вулиця Богатирська, 25)
      Ціна: від 125 гривень

      Концерт гурту
      Концерт гурту "Табула Раса"

      Вечірка "Oracool #6"

      Для любителів електронної музики на День Конституції відбудеться вечірка за участю таких діджеїв, як Domnitsa, Kreida, Tofudj та Adelina.

      Коли: 28 червня
      Початок: 23:00
      Де: Otel’ (вулиця Нижньоюрківська, 31)
      Ціна: 200-250 гривень

      Вечірка на День конституції
      Вечірка на День Конституції

      Сучасний балет "Concept #1"

      У Києві вперше виступить італійський сучасний балет з Турину. Для мешканців столиці трупа готує сучасний перформанс "Concept #1" . Виступ проходитиме під музичний супровід українського електронного дуету Ptakh_Jung.

      Коли: 28 червня
      Початок: 19:30
      Де: Сцена 6 (вулиця Васильківська, 1)
      Ціна: 250-900 гривень

      Італійський балет
      Італійський балет "Сoncept #1"

      Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні

      Фестиваль "Craft Beverage Nalivka"

      Фестиваль "Craft Beverage Nalivka" почнеться 28 червня і триватиме до 30 червня включно. Основною темою заходу стане полуниця. Організатори обіцяють солодкий вікенд з полуничними напоями, розвагою та музикою. Проте найголовніші зірки фестивалю – настоянки та наливки.

      Коли: 28-30 червня
      Де: Експоцентр України (проспект Академіка Глушкова, 1)
      Ціна: 80-200 гривень (дітям до 12 років вхід безкоштовний)

      Фестиваль
      Фестиваль "Craft Beverage Nalivka"

      Виставка "Літо, пляж, Тичина"

      Виставка почалася аж 11 червня і триватиме до 15 липня. Вона присвячена найкращим моментам буденного життя українського поета, публіциста та громадського діяча – Павла Тичини. Якщо ви ще не встигли ознайомитися з архівними домашніми фотографіями одного із найвідоміших українських письменників, День Конституції – хороша нагода виправити це, вшанувавши пам'ять поета.

      Коли: 28 червня
      Початок: 10:00-18:00
      Де: Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини (вулиця Терещенківська, 5)
      Ціна: 15 гривень

      Виставка
      Виставка "Літо, пляж, Тичина"

      The StandUp

      На День Конституції відбудеться черговий виступ першого в Україні стендап-клубу "The StandUp". 

      Коли: 28 червня
      Початок: 19:00
      Де: Freedom Hall (вулиця Кирилівська, 134)

      Виступ The StandUp
      Виступ The StandUp

      Екскурсія для дітей "Фантастичні звірі Олега Голосія"

      Організатори запрошують дітей віком 7-12 років на інтерактивну екскурсію про казкових персонажів на основі живопису Олега Голосія. Після казкової екскурсії художниця Катерина Манько проведе майстер-клас з малювання.

      Коли: 28 червня
      Початок: 12:00
      Де: Мистецький арсенал (вулиця Лаврська, 12)
      Ціна: необхідна реєстрація

      Фантастичні звірі Олега Голосія
      Фантастичні звірі Олега Голосія​

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