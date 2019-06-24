День Конституції 2019: програма заходів у Києві

Київ святкуватиме День Конституції у п'ятницю 28 червня. З цієї нагоди у столиці відбудеться безліч цікавих заходів.

Які події відбуватимуться у Києві з нагоди Дня Конституції, куди піти та на що подивитися – з'ясували журналісти 24 каналу.

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Заходи в Києві на вихідні з нагоди Дня Конституції в Україні

Концерт гурту "Табула Раса"

Український рок-гурт "Табула Раса" виступить у Києві зі старими хітами.

Коли: 28 червня

Початок: 22:00

Де: Docker pub (вулиця Богатирська, 25)

Ціна: від 125 гривень



Концерт гурту "Табула Раса"

Вечірка "Oracool #6"

Для любителів електронної музики на День Конституції відбудеться вечірка за участю таких діджеїв, як Domnitsa, Kreida, Tofudj та Adelina.

Коли: 28 червня

Початок: 23:00

Де: Otel’ (вулиця Нижньоюрківська, 31)

Ціна: 200-250 гривень



Вечірка на День Конституції

Сучасний балет "Concept #1"

У Києві вперше виступить італійський сучасний балет з Турину. Для мешканців столиці трупа готує сучасний перформанс "Concept #1" . Виступ проходитиме під музичний супровід українського електронного дуету Ptakh_Jung.

Коли: 28 червня

Початок: 19:30

Де: Сцена 6 (вулиця Васильківська, 1)

Ціна: 250-900 гривень



Італійський балет "Сoncept #1"

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Фестиваль "Craft Beverage Nalivka"

Фестиваль "Craft Beverage Nalivka" почнеться 28 червня і триватиме до 30 червня включно. Основною темою заходу стане полуниця. Організатори обіцяють солодкий вікенд з полуничними напоями, розвагою та музикою. Проте найголовніші зірки фестивалю – настоянки та наливки.

Коли: 28-30 червня

Де: Експоцентр України (проспект Академіка Глушкова, 1)

Ціна: 80-200 гривень (дітям до 12 років вхід безкоштовний)



Фестиваль "Craft Beverage Nalivka"

Виставка "Літо, пляж, Тичина"

Виставка почалася аж 11 червня і триватиме до 15 липня. Вона присвячена найкращим моментам буденного життя українського поета, публіциста та громадського діяча – Павла Тичини. Якщо ви ще не встигли ознайомитися з архівними домашніми фотографіями одного із найвідоміших українських письменників, День Конституції – хороша нагода виправити це, вшанувавши пам'ять поета.

Коли: 28 червня

Початок: 10:00-18:00

Де: Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини (вулиця Терещенківська, 5)

Ціна: 15 гривень



Виставка "Літо, пляж, Тичина"

The StandUp

На День Конституції відбудеться черговий виступ першого в Україні стендап-клубу "The StandUp".

Коли: 28 червня

Початок: 19:00

Де: Freedom Hall (вулиця Кирилівська, 134)



Виступ The StandUp

Екскурсія для дітей "Фантастичні звірі Олега Голосія"

Організатори запрошують дітей віком 7-12 років на інтерактивну екскурсію про казкових персонажів на основі живопису Олега Голосія. Після казкової екскурсії художниця Катерина Манько проведе майстер-клас з малювання.

Коли: 28 червня

Початок: 12:00

Де: Мистецький арсенал (вулиця Лаврська, 12)

Ціна: необхідна реєстрація



Фантастичні звірі Олега Голосія​