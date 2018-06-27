14:51
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

184 Читать новость на русском
День Конституції України 2018: програма – Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса
День Конституції України 2018: програма – Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса / 24 Канал

День Конституції 2018 традиційно відзначають 28 червня – саме в цей день в 1996 році була прийнята Конституція. Цього року на святкування буде аж чотири дні, а в кожному місті готується маса цікавих події. Програма святкових заходів в Києві та інших містах України до Дня Конституції 2018 – далі в матеріалі.

Календар свят 2018 передбачає 10 вихідних у червні включаючи святкові дні і звичайні вихідні та 20 робочих днів. Оскільки, День Конституції припадає на четвер, 28 червня, Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести робочу п'ятницю 29 червня на суботу 23 червня.

Читайте також: Вихідні в червні 2018: скільки будуть відпочивати українці на День Конституції

Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 червня та 1 липня. Чотири дні вихідних – це наче маленька відпустка! Цей час можна провести весело та драйвово – адже у кожному місті будуть різні святкові заходи, концерти. виставки тощо. Ми зібрали лише найцікавіші події, які не можна пропустити!

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві

У Києві до Дня Конституції 2018 готується маса цікавих заходів. У святковий день, 28 червня, буде проводитися покладання квітів до пам’ятників історичних особистостей і державних діячів в парках Києва у всіх районах міста, а також заплановані концертні програми, які пройдуть в Гідропарку, парках "Перемога" та "Партизанська слава".

Виставка квітів "Мир велетнів" на Співочому полі

На Співочому полі відкривається нова виставка квітів у Печерському ландшафтному парку, яка буде проходити до 15 липня. Гості зможуть насолодитися гігантськими експозиціями, на створення яких пішло більше 200 тисяч квітів декількох десятків сортів.

На території виставки встановлять великий казан з борщем та інші гігантські предмети. Для відвідувачів тут працюватиме гірка для катання на тюбінга довжиною в 70 метрів, дитячий парк атракціонів, великий мотузковий парк, кінотеатр під відкритим небом, ярмарок хендмейд.

Читайте також: Atlas Weekend 2018: програма на всі дні фестивалю, учасники, квитки та ціни

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
День Конституції 2018 у Києві: виставка квітів "Мир велетнів" на Співочому полі

Виставка відкрита з 12:00 до 21:00.
Ціна: 50 гривень для дорослих, 25 гривень для дітей

Концерт Олега Скрипки та оркестру НАОНІ

28 червня в Hall Freedom відбудеться великий святковий концерт Олега Скрипки та оркестру Національного академічного оркестру народних інструментів України. 40 музичних інструментів обіцяють музичне цунамі, посилене енергетикою фронтмена ВВ.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
​День Конституції 2018 у Києві: концерт Олега Скрипки та оркестру НАОНІ

Початок: о 19:00
Ціна: від 250 гривень

Кінофестиваль короткометражного кіно "Повітря 2018"

У День Конституції 2018, в Києві відкриється фестиваль короткометражного кіно, який проходитиме щодня до 30 червня включно. Глядачам обіцяють показати нові вітчизняні фільми, а також влаштувати майстер-класи по всіх етапах кіновиробництва, уроки акторства і операторської майстерності.

Читайте також: Афіша подій на липень у Києві: запальні вечірки та гумор шоу

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
​День Конституції 2018 у Києві: кінофестиваль короткометражного кіно "Повітря 2018"

Адреса: парк "Пуща-Водиця"
Початок: о 16:00

Концерт гурту Ляпіс-98

28 червня на Veranda Terrace виступить легендарний гурт "Ляпіс-98" за участю її лідера Сергія Міхалка. Глядачі зможуть почути популярні хіти гурту "Ти кинула", "Котик", "А-у", а також нові композиції музичного колективу.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
​День Конституції 2018 у Києві: концерт гурту "Ляпіс-98"

Початок: о 19:00
Вартість: за бронюванням столу

Джазовий концерт на пляжі

Ввечері 28 червня на Трухановому острові відбудеться яскравий джазовий концерт, який перенесе гостей в далеку Америку. Глядачі зможуть почути легендарні балади з репертуару Гленна Міддера у виконанні Національного академічного духового оркестру України.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
​День Конституції 2018 у Києві: джазовий концерт на пляжі

Адреса: Труханів острів (200 м від пішохідного моста)
Початок: о 20:00
Вхід: від 350 гривень

Незвичайні прогулянки

Крім прогулянок по місту ви можете спробувати незвичайну, вечірню, гастрономічну прогулянку по Дніпру на борту теплохода. Вишукана вечеря, жива музика, приємна атмосфера і панорамні види міста, що ще потрібно для щастя?

Читайте також: Українські фестивалі-2018, які не можна пропустити

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
​День Конституції 2018 у Києві: незвичайні прогулянки 

Де: Теплохід Rosa Victoria
Коли: 28 червня 20:00 – 22:00
Стільки: 630-870 гривень

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Львові

Leopolis Jazz Fest

Напередодні свята, 27 червня, відкриється джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, який буде проходити до 1 липня включно. На українців чекає яскравий концерт українських та світових зірок джазу. На День Конституції запланований концерт українського гурту ONUKA. Концерт буде проходити в рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
День Конституції 2018 у Львові: Leopolis Jazz Fest

Початок концерту: о 17:00
Вхід: безкоштовний

Сімейний фестиваль у Стрийському парку

Благодійний сімейний фестиваль пропонує музичну програму, турнір з шахів, катання на байках, дитячі квести і безліч інших розваг.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
День Конституції 2018 у Львові: сімейний фестиваль у Стрийському парку

Початок: о 14:00
Вхід: безкоштовний

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Харкові

VDOMA Fest

28 червня біля будівлі Української академії лідерства відбудеться родинний фестиваль VDOMA Fest. Гостей чекають інтерактивні майстер-класи, відкриті лекції, йога, фудкорти і сучасна українська музика, за допомогою яких організатори заходу мають намір створити затишну домашню атмосферу за межами квартир українців.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
День Конституції 2018 у Харкові: VDOMA Fest

Початок: о 14:00
Вхід: безкоштовний

Окрім того, у центрі міста заплановані ярмарки та майстер-класи. Також святкові заходи заплановані в парку Горького.

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Дніпрі

Lux FM Party Tour

30 червня в Дніпрі відбудеться великий концерт популярних зірок в Best River Resort BARTOLOMEO. Перед гостями заходу виступлять гурти MOZGI, Агонь, KAZKA і MISHELLE ANDRADE.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
День Конституції 2018 у Дніпрі: Lux FM Party Tour

Початок: о 19:00
Ціна: від 400 гривень 

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Одесі

Концерт "Студії Квартал 95"

28 червня на сцені Concert Hall Odessa гумористи "Студії Квартал 95" проведуть "Improv Live Show" – концерт, який пройде без сценарію.

Читайте також: Фестивалі за кордоном 2018: гаряча підбірка з Європи і США

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
День Конституції 2018 в Одесі: концерт "Студії Квартал 95"

Початок концерту: о 20:00
Ціна: від 150 гривень

Фестиваль електронної музики "Острів 2018"

Також в Одесі на святкових вихідних з нагоди Дня Конституції 2018 буде проводитися фестиваль електронної музики "Острів 2018", на якому виступлять кращі українські та західні діджеї. Фестиваль буде проходити на Французькому бульварі з 29 по 30 червня.

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Києві та інших містах України
День Конституції 2018 в Одесі: фестиваль електронної музики "Острів 2018"

Початок: о 21:00
Ціна: 1 300 гривень

Бажаємо гарно провести ці вихідні! 

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Афіша Концерти Новини Львова ONUKA Новини Одеси Конституція Новини культури Новини Харкова Новини Дніпра Олег Скрипка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 14:00 День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
184
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сьогодні, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 367
Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
сьогодні, 12:00 Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
Юрій Бутусов 2130
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
сьогодні, 11:00 Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Денис Бігус 445
Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
сьогодні, 11:00 Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
Павло Казарін 1360
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук