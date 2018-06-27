День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

День Конституції 2018 традиційно відзначають 28 червня – саме в цей день в 1996 році була прийнята Конституція. Цього року на святкування буде аж чотири дні, а в кожному місті готується маса цікавих події. Програма святкових заходів в Києві та інших містах України до Дня Конституції 2018 – далі в матеріалі.

Календар свят 2018 передбачає 10 вихідних у червні включаючи святкові дні і звичайні вихідні та 20 робочих днів. Оскільки, День Конституції припадає на четвер, 28 червня, Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести робочу п'ятницю 29 червня на суботу 23 червня.

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Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 червня та 1 липня. Чотири дні вихідних – це наче маленька відпустка! Цей час можна провести весело та драйвово – адже у кожному місті будуть різні святкові заходи, концерти. виставки тощо. Ми зібрали лише найцікавіші події, які не можна пропустити!

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві

У Києві до Дня Конституції 2018 готується маса цікавих заходів. У святковий день, 28 червня, буде проводитися покладання квітів до пам’ятників історичних особистостей і державних діячів в парках Києва у всіх районах міста, а також заплановані концертні програми, які пройдуть в Гідропарку, парках "Перемога" та "Партизанська слава".

Виставка квітів "Мир велетнів" на Співочому полі

На Співочому полі відкривається нова виставка квітів у Печерському ландшафтному парку, яка буде проходити до 15 липня. Гості зможуть насолодитися гігантськими експозиціями, на створення яких пішло більше 200 тисяч квітів декількох десятків сортів.

На території виставки встановлять великий казан з борщем та інші гігантські предмети. Для відвідувачів тут працюватиме гірка для катання на тюбінга довжиною в 70 метрів, дитячий парк атракціонів, великий мотузковий парк, кінотеатр під відкритим небом, ярмарок хендмейд.

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День Конституції 2018 у Києві: виставка квітів "Мир велетнів" на Співочому полі

Виставка відкрита з 12:00 до 21:00.

Ціна: 50 гривень для дорослих, 25 гривень для дітей

Концерт Олега Скрипки та оркестру НАОНІ

28 червня в Hall Freedom відбудеться великий святковий концерт Олега Скрипки та оркестру Національного академічного оркестру народних інструментів України. 40 музичних інструментів обіцяють музичне цунамі, посилене енергетикою фронтмена ВВ.



​День Конституції 2018 у Києві: концерт Олега Скрипки та оркестру НАОНІ

Початок: о 19:00

Ціна: від 250 гривень

Кінофестиваль короткометражного кіно "Повітря 2018"

У День Конституції 2018, в Києві відкриється фестиваль короткометражного кіно, який проходитиме щодня до 30 червня включно. Глядачам обіцяють показати нові вітчизняні фільми, а також влаштувати майстер-класи по всіх етапах кіновиробництва, уроки акторства і операторської майстерності.

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​День Конституції 2018 у Києві: кінофестиваль короткометражного кіно "Повітря 2018"

Адреса: парк "Пуща-Водиця"

Початок: о 16:00

Концерт гурту Ляпіс-98

28 червня на Veranda Terrace виступить легендарний гурт "Ляпіс-98" за участю її лідера Сергія Міхалка. Глядачі зможуть почути популярні хіти гурту "Ти кинула", "Котик", "А-у", а також нові композиції музичного колективу.



​День Конституції 2018 у Києві: концерт гурту "Ляпіс-98"

Початок: о 19:00

Вартість: за бронюванням столу

Джазовий концерт на пляжі

Ввечері 28 червня на Трухановому острові відбудеться яскравий джазовий концерт, який перенесе гостей в далеку Америку. Глядачі зможуть почути легендарні балади з репертуару Гленна Міддера у виконанні Національного академічного духового оркестру України.



​День Конституції 2018 у Києві: джазовий концерт на пляжі

Адреса: Труханів острів (200 м від пішохідного моста)

Початок: о 20:00

Вхід: від 350 гривень

Незвичайні прогулянки

Крім прогулянок по місту ви можете спробувати незвичайну, вечірню, гастрономічну прогулянку по Дніпру на борту теплохода. Вишукана вечеря, жива музика, приємна атмосфера і панорамні види міста, що ще потрібно для щастя?

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​День Конституції 2018 у Києві: незвичайні прогулянки

Де: Теплохід Rosa Victoria

Коли: 28 червня 20:00 – 22:00

Стільки: 630-870 гривень

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Львові

Leopolis Jazz Fest

Напередодні свята, 27 червня, відкриється джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, який буде проходити до 1 липня включно. На українців чекає яскравий концерт українських та світових зірок джазу. На День Конституції запланований концерт українського гурту ONUKA. Концерт буде проходити в рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest.



День Конституції 2018 у Львові: Leopolis Jazz Fest

Початок концерту: о 17:00

Вхід: безкоштовний

Сімейний фестиваль у Стрийському парку

Благодійний сімейний фестиваль пропонує музичну програму, турнір з шахів, катання на байках, дитячі квести і безліч інших розваг.



День Конституції 2018 у Львові: сімейний фестиваль у Стрийському парку

Початок: о 14:00

Вхід: безкоштовний

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Харкові

VDOMA Fest

28 червня біля будівлі Української академії лідерства відбудеться родинний фестиваль VDOMA Fest. Гостей чекають інтерактивні майстер-класи, відкриті лекції, йога, фудкорти і сучасна українська музика, за допомогою яких організатори заходу мають намір створити затишну домашню атмосферу за межами квартир українців.



День Конституції 2018 у Харкові: VDOMA Fest

Початок: о 14:00

Вхід: безкоштовний

Окрім того, у центрі міста заплановані ярмарки та майстер-класи. Також святкові заходи заплановані в парку Горького.

День Конституції 2018: програма святкових заходів у Дніпрі

Lux FM Party Tour

30 червня в Дніпрі відбудеться великий концерт популярних зірок в Best River Resort BARTOLOMEO. Перед гостями заходу виступлять гурти MOZGI, Агонь, KAZKA і MISHELLE ANDRADE.



День Конституції 2018 у Дніпрі: Lux FM Party Tour

Початок: о 19:00

Ціна: від 400 гривень

День Конституції 2018: програма святкових заходів в Одесі

Концерт "Студії Квартал 95"

28 червня на сцені Concert Hall Odessa гумористи "Студії Квартал 95" проведуть "Improv Live Show" – концерт, який пройде без сценарію.

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День Конституції 2018 в Одесі: концерт "Студії Квартал 95"

Початок концерту: о 20:00

Ціна: від 150 гривень

Фестиваль електронної музики "Острів 2018"

Також в Одесі на святкових вихідних з нагоди Дня Конституції 2018 буде проводитися фестиваль електронної музики "Острів 2018", на якому виступлять кращі українські та західні діджеї. Фестиваль буде проходити на Французькому бульварі з 29 по 30 червня.



День Конституції 2018 в Одесі: фестиваль електронної музики "Острів 2018"

Початок: о 21:00

Ціна: 1 300 гривень

Бажаємо гарно провести ці вихідні!