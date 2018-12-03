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      День людей з інвалідністю: з якими випробуванями вони стикаються в Україні

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      3 грудня у всьому світі відзначають День людей з інвалідністю. В Україні проживає майже три мільйони таких громадян. І їхнє число збільшується.

      Мова не лише про військових, які отримують травми на Сході, але й про дорослих та дітей, які травмуються, наприклад, на слизьких тротуарах міст.

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      Дороговартісне лікування і втрата роботи далеко не все, із чим зіштовхуються люди. Щоденна дискримінація у громадському транспорті, на вулицях міста, в кафе, кінотеатрах чи навіть музеях.

      Інфраструктура мала б будуватися без перешкод взагалі. Якщо високих порогів та східців не уникнути, то повинні бути ліфти і пандуси. Це полегшить життя людям у візку, велосипедистам, баткьмам з візочками. Несподівано наша прогулянка переривається.

      У музеї Тараса Шевченка на Форумі інклюзивності, підприємець Юрій Филюк розповів, як через 5 років ресторанного бізнесу вперше замислився над усуненням бар'єрів для маломобільних людей.

      До мене підійшли люди маломобільні і запитали, чому вхід до ресторану через таку сходинку, невже не можна було зробити пандус. І я вперше про це задумався, хоча вважав, що я людина свідома,
      – сказав засновник платформи "Тепле місто" Юрій Филюк.

      Невдовзі підприємець відкрив перший ресторан, який відповідав усім вимогам інклюзивності. А це не лише широкі двері без порогів, але й столики для людей у візках, меню та інтернет сторінки закладів із доступним для людей із вадами зору шрифтом. І, звісно, спеціально підготовлений персонал. І таких свідомих підприємців у різних сферах послуг та розваг стає все більше.

      Люди, по-перше, з цим ніколи не зтикалися, вони не знають, що це реально проблема. Друге – це нема можливості, великі витрати,
      – наголосив керівник мережі ресторанів Vapiano в Україні Володимир Гавришевський.

      А між іншим, підприємці часто навіть не знають, за який час окупиться пандус. Адже звикли до думки, що люди з інвалідністю грошей на відпочинок та розваги не мають. Хоча, можливо, не відвідують їхні заклади не через фінансову неспроможність, а саме через фізичні перешкоди.

      За оцінками Світового банку, інвалідність у світі становить близько 15% населення. Це понад один мільярд людей. І майже 3 мільйони із них – це громадяни України.

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      80% із яких люди працездатного віку, які можуть заробляти, сплачувати податки та витрачати кошти у кіно чи кав'ярнях.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Здоров'я Інклюзивність
      Джерело: 24 канал
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