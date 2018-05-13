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День матері: Google присвятив дудл найважливішій людині у житті кожного

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Google присвятив дудл Дню матері
Google присвятив дудл Дню матері / Соцмережі

У 2018 році День матері випав на 13 травня. Цього дня це свято відзначають у більшості країн земної кулі. В Україні ж зазвичай День матері – це друга неділя травня.

Компанія Google також вирішила нагадати про цей день, відтак у своєму пошуковику створила відповідний дудл, який упродовж 24 годин відображатиметься в Україні, США, Канаді, Бразилії, Венесуелі, Перу, Чилі, Латвії, Німеччині, Італії, Туреччині, Греції, Індії, Японії, Тайвані, Філіппінах і Австралії.

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Google присвятив дудл Дню матері

В Україні День матері, починаючи з 2000 року, законодавчо відзначається щорічно у другу неділю травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії. Щоправда, українці почали вшановувати своїх матерів набагато раніше. Так, у 1928 році серед української громади День Матері вперше влаштував Союз українок Канади, а наступного року до них приєдналися Львівщина та Тернопільщина. У 1939 свято заборонила радянська влада, проте з 1990-го завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу українок, Свято матері повернулося до України.

Засновано День матері було у США. Вперше ідея щодо цього свята пролунала з уст відомої американської пацифістки Джулії Ворд Гоув у 1872 році. За її версією, День матері – день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі, однак така концепція не знайшла широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.

Вже у 1908 році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшановування матерів у пам’ять про свою, яка передчасно померла. У підсумку після численних листів до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів її ініціативу у 1910 році підтримала влада штату Вірджинія, а в 1914-му і Конгрес США. Після першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині та Чехословаччині.Google, дудл, День матері, інтернет, свято, травень, Україна, США

У другу неділю травня День матері відзначають у 85 країнах світу 

Сьогодні День матері відзначають фактично у кожній країні світу, хоче в деяких він випадає на інші дати. Так, до прикладу, у Великій Британії – це четверта неділя Великого посту. У другу ж неділю травня, окрім України, День матері відзначається також у США, Бахрейні, Гонконзі, Індії, Малайзії, Мексиці, Нікарагуа, ОАЕ, Омані, Пакистані, Катарі, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Австралії – загалом у 85 країнах.

Теги: LifeStyle Новини України День матері Новини культури Інтернет Традиції Травневі свята Google
Джерело: 24 Канал
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