День матері: ТОП 7 фільмів для мам і про мам

До Дня матері пропонуємо до вашої уваги підбірку фільмів про материнство, сімейні цінності та відносини мами та дітей.

Де завгодно, але не тут/Anywhere but here

Адель Огаст (Сьюзен Сарандон) — яскрава та весела. Їй обридло життя у маленькому провінційному містечку. Разом з 14-річною донькою Енн (Наталі Портман) Адель відправляється в Лос-Анджелес шукати пригоди.

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Натомість Енн – реалістка і не літає у хмарах, як її матуся.

Безкінечні суперечки та переїзди і щасливий кінець історії.

Русалки/Mermaids

Зіркове тріо – Шер, Вайнона Райдер та Крістіна Річчі.

Місіс Флекс (Шер) – відверта та сексуальна. Її 15-річна донька Шарлотта (Райдер) повна протилежність матері. Дівчинка сором’язлива, віруюча і хоче стати черницею.

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У Флекс є ще 9-річна донечка Кейт (Річчі), яка мріє стати чемпіонкою з плавання та тренується у ванні. Чи перетвориться ця божевільна трійця у нормальну сім'ю?

Шалена п’ятниця/Freaky Friday

Весела комедія про те, що буде, якщо опинитися у чужій шкірі. В прямому значенні. А особливо, якщо це мама та донька.

Героїні стрічки постійно потрапляють у кумедні ситуації. Але коли чари розвіються — вони зрозуміють, які ж насправді складні ролі матері та дівчинки-підлітка.

Діти у порядку/The Kids Are All Right

"Дітки в порядку" — це непроста, зворушлива та по-своєму кумедна історія про американську сім'ю. Це фільм про батьків та дітей. Але є одне але: батьки дітей обидві жінки.

Нік і Джулс кохають одна одну. вони уже давно разом. Як в один момент щось пішло не так.

Я не знаю, як вона це робить/I Don't Know How She Does It

Кейт успішна бізнес леді та дбайлива мама. Але як їй це вдається? Героїня розривається між роботою та сім’єю, однак все встигає ідеально…Майже ідеально.

Це фільм про те, чим жінка жертвує, аби бути хорошою в усьому.

Мачуха/Stepmom

"Мачуха" з Джулією Робертс і Сьюзан Сарандон в головних ролях – це фільм, який змушує цінувати кожну хвилину, прожиту з нашими близькими.

У стрічці показані ситуації непростих взаємин між дорослими, і ще складніші стосунки між дорослими та дітьми.

Заради дітей дві жінки перетворюються із суперниць на союзниць.

Мамма MIA!/Mamma Mia!

У молодості мати Софі розважалась на всі 100 і брала від життя все. Але коли вона збагнула, що вагітна, то переїхала у спокійне містечко, аби виростити доньку.

Софі виросла слухняною і любила, щоб усе було за правилами. Не дивно, що дівчина на весілля захотіла, щоб до вівтаря її повів рідний батько.

Аби здійснити свою мрію, вона потай від матері відсилає листи, трьом залицяльникам, які були у мами в період, коли та завагітніла. І несподівано всі троє відгукнулися. Що з цього вийшло — дивіться у мюзиклі "Мамма MIA!".

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24 Канал вітає усіх з Днем матері!