День медика на передовій: вражаючі історії людей, які борються зі смертю на війні

Виконувати таку тяжку місію вони погодились щойно поїхали медиками на фронт. І якщо комусь здається, що сьогодні для них роботи менше, ніж у 2014 році, то волонтерська команда лікарів переконає в іншому.

"Бриз" – саме так реанімобіль охрестили в перший день роботи у команді лікарів "Вітерець". Це одні з найперших волонтерів-медиків на війні. Які і сьогодні працюють на усіх напрямках.

Читайте також: Окупаційні війська Росії відкривали провокативний вогонь на Маріупольському напрямку

"Ми зустрічаємо пораненого на точках евакуації, перекладаємо, стабілізуємо і відвозимо в лікарню", – розповіла медик команди швидкого реагування "Вітерець" Тетяна Бассак.



Тетяна Бассак

Медик Тетяна кілька років тому покинула роботу в лікарні свого рідного міста на Полтавщині та поїхала на фронт. Перший виїзд, як завжди був найважчий. І хоча досвід роботи з пораненими є, евакуювати одразу трьох з передової було тяжко.

А коли повертаються на базу, командою аналізують роботу, розмірковують, як вдосконалитись. Аби досягати головної мети – врятувати життя військового. Тому екіпажам "Вітерця" завжди раді і вони досі працюють на передовій із військовими та шпиталями.

У своє професійне свято вони на чергуванні, тут вихідних бути не може. Та не жаліються і мріють, щоби на Донбасі було спокійніше, а значить в них роботи буде менше.

Більше – дивіться у сюжеті.