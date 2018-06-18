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Телеканал новин 24 Новини Новини України

День медика на передовій: вражаючі історії людей, які борються зі смертю на війні

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Виконувати таку тяжку місію вони погодились щойно поїхали медиками на фронт. І якщо комусь здається, що сьогодні для них роботи менше, ніж у 2014 році, то волонтерська команда лікарів переконає в іншому.

"Бриз" – саме так реанімобіль охрестили в перший день роботи у команді лікарів "Вітерець". Це одні з найперших волонтерів-медиків на війні. Які і сьогодні працюють на усіх напрямках.

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"Ми зустрічаємо пораненого на точках евакуації, перекладаємо, стабілізуємо і відвозимо в лікарню", – розповіла медик команди швидкого реагування "Вітерець" Тетяна Бассак.


Тетяна Бассак

Медик Тетяна кілька років тому покинула роботу в лікарні свого рідного міста на Полтавщині та поїхала на фронт. Перший виїзд, як завжди був найважчий. І хоча досвід роботи з пораненими є, евакуювати одразу трьох з передової було тяжко.

А коли повертаються на базу, командою аналізують роботу, розмірковують, як вдосконалитись. Аби досягати головної мети – врятувати життя військового. Тому екіпажам "Вітерця" завжди раді і вони досі працюють на передовій із військовими та шпиталями.

У своє професійне свято вони на чергуванні, тут вихідних бути не може. Та не жаліються і мріють, щоби на Донбасі було спокійніше, а значить в них роботи буде менше.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Медицина Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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