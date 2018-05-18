День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять

18 травня у світі святкують Міжнародний день музеїв. Цей день відзначають з 1977 року. Саме сьогодні музеї мають працювати абсолютно безкоштовно.

Серед безлічі музеїв в Україні журналісти сайту "24" підібрали найбільш цікаві та нестандартні, які варто відвідати вже найближчим часом.

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Експериментаніум

Адреса: місто Київ, проспект Степана Бандери, 6 (ст.м. "Петрівка").

Ціна: від 165 до 220 грн (діти до 6 років – безкоштовно).



Цікавинки у "Експериментаніумі"

Як зацікавити дітей наукою, зробити так, щоб вони більше не нудьгували на фізиці та хімії? Поведіть їх у музей "Експериментаніум". Це справжня домівка науки, тут є все, що може вразити як малих, так і великих.



Тут цікаво у будь-якому віці

Про що ви завжди мріяли? Запустити хмару під стелю, чи опинитись самому у хмарках? А може створити блискавку чи побувати у вихорі торнадо? Тут також можна збудувати прототип мосту без жодного цвяху, посидіти за кермом справжньої пожежної машини, походити дзеркальним лабіринтом і дізнатись, що таке оптична ілюзія.



Музей "Експериментаніум"

Цей музей має не тільки стандартні виставки, а організовує спеціальні екскурсії на замовлення, а також Дні народження із цікавими квестами на будь-яку тематику. А якщо мозок захоче підкріпитись, щоб далі споживати величезні обсяги наукової інформації, тут відкрили кав'ярню.

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Київський музей води

Адреса: Хрещатий парк, вул. Грушевського, 1в. Найближчі станції метро: Хрещатик (вихід на вул. Інститутську); Майдан Незалежності; Поштова площа.

Ціна: дорослі – 20 грн, діти та студенти – 15 грн.



Музей води у Києві

Якщо ви в Києві, то, окрім "Експериментаніуму", варто відвідати музей води. Адже вода – це те, з чого складаємось ми всі, це невід'ємна частина нашого життя. Цей музей також цікаво відвідати як дорослим, так і дітям, адже є атракції для різних вікових категорій.

Саме тут ви дізнаєтесь і про склад води, і про живильні властивості, і про роботу каналізації...

Цікавим є також розташування музею, адже експозиції представлені у старовинному будинку в самому центрі столиці України. Ця споруда нагадує середньовічний замок.

Музей сновидінь

Адреса: Київ, вулиця Чигоріна, 55.



Музей снів

Ще один цікавий музей Києва – сновидінь. Тут вам розкажуть, звідки беруться сни, чого вони саме такі, якими ви їх бачите, чи завжди вони сняться. Саме тут кожен відвідувач сам перетворюється на експонат, адже трактувати будуть саме ваші марення. Тут же працює і досвідчений психоаналітик, який пояснить взаємозв'язок снів із реальністю.

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Пархомівський історико-художній музей імені П. Ф. Луньова

Адреса: Харківська область, Краснокутський район, с. Пархомівка, вул. Конторська, 2

Не потрібно їхати за кордон, щоб побачити своїми очима Рембрандта, Малевича та Пікассо! Варто всього-на-всього приїхати у село Пархомівка, що на Харківщині.

Музей розташовано у колишньому маєтку графа Подгорічані. Щоправда, колекцію зібрав не він та його нащадки, а звичайний вчитель місцевої школи Панас Луньовий.



Маєток графа Подгорічані, в якому розташовано Пархомівський історико-художній музей імені П. Ф. Луньова

Тут ви знайдете оригінал відомого "Голуба миру" Пікассо, який він подарував музею особисто. А ще тут є роботи Малевича, Кандинського, Айвазовського, Васильківського, Маяковського, Рейсдала, Хооха та інших.



Відомий на весь світ "Голуб миру" Пікассо

Ще одна важлива деталь: саме в цьому селі провів своє дитинство легендарний українець Казимир Малевич.



Роботи Кандинського та Малевича

До речі, будинок, де жив автор "Чорного квадрата", теж зберігся.



Будинок, в якому ріс Малевич

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Музей Гуцульської магії

Адреса: вул. Жаб'євський Потік, 33-а, містечко Верховина, Івано-Франківська область.



Музей гуцульської магії

Потойбічне, але українське – це про музей гуцульської магії. Тож, якщо ви зібрались їхати в Карпати, не забудьте познайомитись із місцевими мольфарами та відьмами. А раптом вони поділяться з вами рецептом зілля вічної молодості?

Тут можна дізнатись про відомих гуцульських цілителів, архаїчні народні засоби та давно забуті народні рецепти.



Михайло Нечай – останній мольфар

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Підводний музей для дайверів

Адреса: село Миколаївка, Дніпропетровської області.

Ціна: безкоштовно, впевнене користування аквалангом.



Підводний музей на Дніпропетровщині

Увага усім поціновувачам дайвінгу! Так, цей музей розташований в Україні, для цього не потрібно їхати у Мексику чи Індонезію. Всього-на-всього завітайте у Дніпропетровську область.

Експонати музею перебувають на глибині від 10 до 48 метрів у затопленому кар'єрі. Тут можна побачити старі жигулі, запорожці, мотоцикли і навіть пивний кіоск... Все, що треба – це вміння користуватись спорядженням для дайвінгу.



Отак дайвери намагались потопити розмальований старенький бус

До речі, подібні підводні музеї існують і в Житомирській області, і в Криму.

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Музей сміття

Адреса: Вінниця, вул. Ватутіна, 19.

Ціна: безкоштовно.



Музей сміття у Вінниці

В'ячеслав Воєводін працював комірником на заводі із сортування сміття 15 років. Завдяки цьому він назбирав чималу колекцію викинутих, але від того не менш цінних предметів. Зараз у музеї – понад 2 тисячі експонатів.



В'ячеслав Воєводін – засновник музею

Серед експонатів музею можна побачити різні старовинні предмети побуту, антикваріат тощо. Насправді, люди часто не розуміють, наскільки цінні речі викидають. Колекціонери весь час "атакують" пропозиціями засновника музею.



Музей сміття у Вінниці

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Музей родинних професій

Адреса: місто Івано-Франківськ, вулиця Київська, 6а.



Музей родинних професій Романа Фабрики

Заслужений журналіст України Роман Фабрика вирішив відкрити музей професій, який запрацював з 13 вересня 2005 року. Працює він в Івано-Франківську. Девіз: "Від плуга до комп'ютера".

Тут можна ознайомитись із 150-ма видами різних сімейних професій за останні 200 років. Більшість експонатів власник відреставрував самотужки.



Музей родинних професій

До речі, будинок побудували спеціально під цей музей.

Музей контрабанди

Адреса: Одеса, вул. Катерининська, 6.

Ціна: 70 грн.



Музей контрабанди в Одесі

Де ж іще, як не в Одесі, було відкрити музей контрабанди? Він працює з 2013 року. Тут ви можна подивитись, на що здатна людська логіка, якщо дуже треба щось кудись провезти.



Діаманти у підборах та ручках

Засновником є колишній військовослужбовець Олександр Отдєльнов.

Тут вам розкажуть усю правду про контрабанду, говорить засновник музею:

Наприклад, за мішок газових хустинок можна було купити машину, а за п’ять мотків мохерових ниток давали п’ять років в’язниці. Цікаво провозили касети – стрічку спочатку намотували на моток від ниток, а зверху маскували власне нитками. Причому всі митники знали про ці манси, але завжди закривали очі, оскільки іншого способу надходження касет в країну просто не було.

Поштова станція в Ніжині

Адреса: Чернігівщина, м. Ніжин, вулиця Поштова, 5.



Музей "Поштова станція у Ніжині"

Останній музей у нашому списку, але не останній за цікавістю – поштова станція на Чернігівщині. Сама готельно-поштова станція збереглась без особливих змін ще з 18-го століття, а музей там відкрили у 1993 році завдяки переданій колекції експонатів від місцевого краєзнавця Олександра Лазаренка.



Інтер'єр всередині музею

Інтер'єр музею максимально наближений до 18 – початку 20-го століття, як і характер експонатів, які стосуються роботи пошти тих часів. Серед відомих людей на цій станції свого часу зупинялись Шевченко, Пушкін, Гоголь, Гребінка та інші.

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