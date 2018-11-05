День народження Кріс Дженнер: що треба знати про зіркову маму клану Кардашян

5 листопада відзначає день народження "засновниця" знаменитого клану Кардашян-Дженнер: зіркова матір Кріс Дженнер святкує своє 63-річчя.

Американська телевізійна персона, підприємець, телевізійний продюсер, а також учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кріс Дженнер за свої 63 роки може похизуватися багатьма досягненнями.

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За національністю Кріс – ірландка, яка обдарована чудовими організаторськими здібностями і красивою зовнішністю. Завдяки підтримці свого першого чоловіка популярного адвоката Роберта Кардашяна, вона відкрила мережу магазинів одягу Dash. Тоді це був успішний сімейний бізнес.



Кріс Дженнер з першою дочкою Кортні Кардашян / GettyImages

Відомо, що Кріс Дженнер ніколи не ставила сім'ю на другий план, поєднуючи роботу та особисте. Саме вона відповідальна за появу на світ реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", у якому за 10 років існування привчила всіх членів своєї сім'ї до життя напоказ.



Хлої Кардашян, Кендалл, Кріс Дженнер і Кім / GettyImages

У першому шлюбі народила трьох дочок і сина: Кортні, Кім, Хлої і Роба, а після розлучилася з чоловіком, зрадивши йому з колишнім футболістом Тодом Уотерманом.

У 1991 році Кріс вдруге вийшла заміж. Її обранцем став Брюс Дженнер, який після розлучення у 2013 році змінив стать і ім'я на Кейтлін. Від Брюса зірка народила двох дочок – Кендалл і Кайлі.



Кріс Дженнер, Кендалл, Кайлі і Кім Кардашян / GettyImages