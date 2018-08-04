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День народження Меган Маркл: сестра герцогині зробила для неї "сюрприз" у мережі

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День народження Меган Маркл: привітання від сестри саманти
День народження Меган Маркл: привітання від сестри саманти / Фото з вільних джерел

4 серпня дружина принца Гаррі – чарівна Меган Маркл – відзначає 37-ий день народження. З нагоди свята зведена сестра герцогині Сассекської Саманта зробила для неї "сюрприз" в мережі.

За кілька місяців Меган Маркл стала улюбленицею британців. Люди із захопленням зустрічають дружину принца Гаррі та спостерігають за її кожним виходом. Королівська родина теж приязно прийняла герцогиню Сассекську в сім'ю. Тільки американські родичі Меган Маркл ніяк не можуть змиритись з тим, що вона стала дружиною принца Гаррі, тому щоразу поливають її брудом у ЗМІ. 

Читайте також: Королівська родина має план, як врятувати Меган Маркл від скандальних інтерв'ю її батька

Сестра Меган Саманта Маркл не обійшла увагою день народження герцогині. Жінка по-особливому привітала родичку зі святом, позначивши на дописі офіційну сторінку Кенсінгтонського палацу. 

З днем народження, Мег! Було б дуже приємно і доречно, щоб ти надіслала батьку вітальну листівку, із запізненням від 18 липня. Вітання, Кенсінгтонський палаце!
– написала Саманта Маркл.

Хоч акаунт скандальної сестри Меган Маркл прихований для багатьох користувачів мережі, її привітання миттю поширили прихильники герцогині. Люди гнівно звернулись до Саманти з проханням залишити дружину британського принца в спокої бодай на її день народження.

 

Нагадаємо, що Томас Маркл нещодавно поскаржився на поведінку своєї доньки: вона ігнорує всі повідомлення та дзвінки батька. Окрім цього, він вважає, що така позиція Меган є тільки через те, що Єлизавета ІІ назвала чоловіка непроханим гостем у її палаці, та й у Великій Британії. Слова монарха прокоментував скандальний батько Меган Маркл, який заявив, що він приїде до Лондона, не зважаючи на погане самопочуття, якщо його донька продовжить ігнорувати дзвінки. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 Канал
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