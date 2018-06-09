17:48
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

День народження по-королівськи: Єлизавета ІІ в розкішному вбранні з'явилась на урочистому параді

1490 Читать новость на русском
День народження по-королівськи: Єлизавета ІІ на параді
День народження по-королівськи: Єлизавета ІІ на параді / Getty images

Королева Єлизавета ІІ з розмахом відсвяткувала свій "офіційний" день народження. Британський монарх та члени її сім'ї проїхали вулицями Лондона у розкішних каретах та привітали гостей Букінгемського палацу на параді.

Королева Єлизавета ІІ – одна із найбільш затятих прихильників традицій. Відтак монарх святкує два дні народження в році – справжнє свято, яке припадає на 21 квітня, та так зване "офіційне". 

Читайте також: Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата

Варто зазначити, що таке подвійне свято бере свій початок з 1748 року та має своє пояснення. Король Георг ІІ прагнув поєднати військовий парад з винесенням прапора з нагоди його дня народження, проте у листопаді люди не хотіли мерзнути, тому відмовлялись прийти на свято. Це врахували і наступні британські монархи. Відтак Єлизавета ІІ обрала другу суботу червня для проведення розкішного параду, на який з'їжджається вся королівська родина та люди з усього світу.

На урочисту подію монарх вбрала стильний плащ голубого кольору та світлу сукню. Ніжний образ Єлизавета ІІ доповнила капелюхом, брошкою та рукавичками. До вбрання королева підібрала класичні прикраси з перлів та звичне взуття від бренду Chanel. 


Єлизавета ІІ на параді


Королева Єлизавета ІІ 

На захід прийшли сотні схвильованих людей, які прагнули побачити Її Величність. Після нещодавніх погроз від терористів Букінгемський палац посилено охороняла поліція, а королеву супроводжували десятки королівських офіцерів. Варто зазначити, що парад виглядав дуже ефектно, а сама Єлизавета ІІ щасливо посміхалась упродовж дійства. 

Читайте також: Єлизавета ІІ розмістила знімок з Меган Маркл у своєму кабінеті: фотофакт


Урочистий парад на честь королеви Єлизавети ІІ


Королева Єлизавета ІІ в Лондоні


Британська королева на параді


Грандіозний парад в Букінгемському палаці


Охорона під час параду

Всі фото – Getty Іmages

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобританія Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сьогодні, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 306
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сьогодні, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1171
Как сменить работу тому, кто засиделся
сьогодні, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 666
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сьогодні, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 8350
Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
сьогодні, 08:01 Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
3017
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук