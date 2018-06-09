День народження по-королівськи: Єлизавета ІІ в розкішному вбранні з'явилась на урочистому параді

Королева Єлизавета ІІ з розмахом відсвяткувала свій "офіційний" день народження. Британський монарх та члени її сім'ї проїхали вулицями Лондона у розкішних каретах та привітали гостей Букінгемського палацу на параді.

Королева Єлизавета ІІ – одна із найбільш затятих прихильників традицій. Відтак монарх святкує два дні народження в році – справжнє свято, яке припадає на 21 квітня, та так зване "офіційне".

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Варто зазначити, що таке подвійне свято бере свій початок з 1748 року та має своє пояснення. Король Георг ІІ прагнув поєднати військовий парад з винесенням прапора з нагоди його дня народження, проте у листопаді люди не хотіли мерзнути, тому відмовлялись прийти на свято. Це врахували і наступні британські монархи. Відтак Єлизавета ІІ обрала другу суботу червня для проведення розкішного параду, на який з'їжджається вся королівська родина та люди з усього світу.

На урочисту подію монарх вбрала стильний плащ голубого кольору та світлу сукню. Ніжний образ Єлизавета ІІ доповнила капелюхом, брошкою та рукавичками. До вбрання королева підібрала класичні прикраси з перлів та звичне взуття від бренду Chanel.



Єлизавета ІІ на параді



Королева Єлизавета ІІ

На захід прийшли сотні схвильованих людей, які прагнули побачити Її Величність. Після нещодавніх погроз від терористів Букінгемський палац посилено охороняла поліція, а королеву супроводжували десятки королівських офіцерів. Варто зазначити, що парад виглядав дуже ефектно, а сама Єлизавета ІІ щасливо посміхалась упродовж дійства.

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Урочистий парад на честь королеви Єлизавети ІІ



Королева Єлизавета ІІ в Лондоні



Британська королева на параді



Грандіозний парад в Букінгемському палаці



Охорона під час параду

Всі фото – Getty Іmages