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День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора

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Том Круз
Том Круз / www.gettyimages.in

Зірковий актор Том Круз сьогодні, 3 липня, святкує день народження. Йому виповнилось 56 років. Кіноактором відомий не лише своїми культовими ролями в кінострічках, а й бурхливим особистим життям та релігійними переконаннями.

Акторська кар’єра Круза стартувала 1981 році в картині "Нескінченне кохання". Однак популярність актор здобув після фільму в 1983 році "Ризикований бізнес".

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Тома тричі номінували на премію "Золотий глобус" і стільки ж на "Оскар". У 2018 році з його участю вийде "Місія нездійсненна 6", у якому він вкотре виконує трюки сам без послуг каскадерів. Через це він взимку цього року навіть отримав травму, одна швидко реабілітувався і повернувся на знімальний майданчик.

Відомо, що актор є активним послідовником саєнтології. Також Том не визнає психіатрію і називає її "псевдонаукою". Актор був тричі одружений: на актрисі Мімі Роджерс (1987-1990), Ніколь Кідман (1990-2001) і Кеті Холмс (2006-2012). В Круза є троє дітей від двох останніх дружин. Західні ЗМІ навіть повідомляли, що Том Круз через релігійні розбіжності з Кеті Холмс не бачився з 12-річною дочкою Сурі вже більше чотирьох років.

Всього ж Круз знявся в сорока фільмах, тому давайте пригадаємо найяскравіші ролі голлівудського красеня.

Найкращі фільми з Томом Крузом:

"Людина дощу":

 

"Інтерв'ю з вампіром: Хроніка життя вампіра":

 

"Місія нездійсненна":

 

"З широко заплющеними очима":

 

"Магнолія":

 

"Війна світів":

 

"На межі майбутнього":

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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