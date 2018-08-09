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День народження Вітні Х'юстон: цікаві факти про співачку

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Вітні Х'юстон
Вітні Х'юстон / Фото з відкритих джерел

Легендарній співачці Вітні Х'юстон сьогодні, 9 серпня, виповнилося б 55 років. Вітні ввійшла в історію музики завдяки дивовижному голосу. Однак особисті стосунки та епатажна поведінка часто привертали увагу громадськості.

Вїтні Х'юстон – беззаперечно одна з найвідоміших співачок в історії світової музики. До прикладу, балада "I Will Always Love You" стала не лише світовим хітом, а й "гімном любов".

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Однак Х'юстон могла б ніколи не стати співачкою. У дитинстві, граючи з братом, їй в горло вдарився вішак і порвав піднебіння. За словами лікарів, якби вішак потрапив на сантиметр глибше, дівчина не змогла б ні співати, чи навіть говорити.

У початковій школі Вітні страждала від нападок однокласників: діти часто переслідували її, коли вона йшла додому, Х'юстон доводилося тікати від них. Одного разу старший брат не витримав і покарав кривдників. Після чого майбутню зірку перевели в приватну школу, і вона змогла нормально вчитися.

До музичної кар'єри Вітні  працювала моделлю. Крім того, дівчина стала першою темношкірою дівчиною, яка прикрасила обкладинку американського журналу Seventeen.

вітні хюстон

В середині 70-х Елвіс Преслі намагався отримати у кантрі-співачки Доллі Партон права на пісню "I Will Always Love You", але зірка відмовилася. Однак композиція стала популярною в 1992 році, коли Вітні Х'юстон заспівала I Will Always Love You в фільмі "Охоронець".

Вітні Х'юстон – I will always love you: дивіться відео

 

Напередодні 36-річна американка Рене Х'юстон запевнила, що є рідною донькою легендарної Вітні Х'юстон. Жінка зазначила, що Вітні Х'юстон начебто народила її у 1981 році, коли співачці було всього 18 років. Свого первістка артистка вирішила віддати до дитячого будинку в Сент-Луїсі, щоб мати змогу продовжувати свою кар'єру.

За словами Рене Х'юстон, вона дізналась про те, хто її мама, у 2010 році. Тоді зірка зателефонувала їй та розповіла правду. Згодом, як стверджує американка, Вітні Х'юстон приїхала до її помешкання у штаті Міссурі зі своєю донькою Боббі Крістіною Браун. 


Вітні Х'юстон з донькою Боббі Крістіною Браун

Вітні Х'юстон померла у лютому 2012 року за загадкових обставин. Її тіло знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. У 2015 році її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. Від грудня 2014 року дівчина була в комі. Правоохоронці підозрюють, що до смерті Боббі Крістіни причетний її громадянський чоловік Нік Гордон.

Спадок співачки Вітні Х'юстон, який оцінювали у 20 мільйонів доларів, перейшов матері співачки та її двом братам.

Теги: LifeStyle Музика Вітні Х’юстон Смерть Вітні
Джерело: 24 Канал
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