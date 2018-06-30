День незалежності США попередньо відсвяткували у Києві

Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності 4 липня. Американський дім у Києві традиційно проводить урочистості з цієї нагоди за кілька днів до святкової дати.

Про це повідомляє UA1.

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Американський дім у Києві є основним місцем для проведення культурних програм та інформаційно-просвітницьких заходів в Україні за підтримки уряду США. Традиційно тут проводиться попереднє святкування Дня незалежності цієї північноамериканської країни. Понад 100 гостей відвідали урочистості, серед яких – конкурси, ігри, концертну програму за участю рок-гуртів, джазові виступи. Усе дійство відбувалося в американському стилі.

Американський дім підтримує американську публічну дипломатію в Україні шляхом створення затишного простору, зводить культурні мости задля поглибленого обговорення ключових питань, надає можливості розвитку професійного й особистого потенціалу, стимулює творчість, новаторство та співпрацю довкола спільних цінностей України і США,

– про це інформує офіційний сайт посольства США в Україні.



Посол США в Україні Мері Йовановіч

Для посла США в Україні з 2016 року Марі Йованович це вже четверте святкування Дня незалежності США у нашій країні.

Мені приємно, що в Києві це свято відзначається так само, як і в Америці. 4 липня в США будуть такі ж масові гуляння і веселощі,

– розповіла Йованович.