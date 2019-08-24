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      День Незалежності у Києві: на яких вулицях перекрили рух – карта

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності у столиці перекрили для проїзду низку вулиць. Крім того, 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде закрита на вхід та вихід до закінчення урочистих заходів.

      У святкові дні вже традиційно в Києві перекрили Хрещатик, повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

      Зверніть увагу! Військові потужно привітали українців з Днем Незалежності: вражаюче відео

      З 8:00 до 22:00 від вулиці Богдана Хмельницького і до бульвару Тараса Шевченка головну вулицю столиці обмежили для автомобілів через проведення Ходи гідності та маршу Захисників України.

      Де у Києві перекриють рух 24 серпня: дивіться відео

      До 18:00 на час проведення Забігу у вишиванках буде закритий проїзд Русанівською та Дніпровською набережними. Крім цього, на час проведення мистецького фестивалю перекрили вулицю Володимирську від Великої Житомирської до Десятинної вулиці.

      Як Україна святкуватиме День Незалежності? Україна цьогоріч відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві пройшла Хода гідності, участь в якій взяв президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо. Після цього глава держави виступив зі зверненням до українців та нагородив громадян, які роблять важливі внески у розвиток країни.

      Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. На ньому виступить Тіна Кароль, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко, п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени – Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка, 18 піаністів і народних артистів України.

      Зазначимо, що станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадок і буде зачинена на вхід та вихід. Натомість варто користуватися станціями "Хрещатик", "Театральна" або "Золоті Ворота".

       

       

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      Теги: Новини України День Незалежності Новини Києва Транспорт Метро Авто
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