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      День Незалежності у Києві: у поліції відзвітували про порушення

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      Під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві затримали трьох порушників
      Під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві затримали трьох порушників / kp.ua

      Хода Гідності та Марш захисників України у Києві, приурочені до 28-ої річниці Незалежності, відбулися без серйозних порушень громадського порядку. Це при тому, що, за попередніми підрахунками, в урочистостях взяли участь близько 50 тисяч громадян.

      Під час урочистих заходів правоохоронці затримали трьох порушників, повідомив начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко.

      Це варто побачити: Як проходить День Незалежності в Україні: фото, відео

      Так один чоловік виліз на металеву конструкцію під час промови президента, відмовлявся спускатися та заявляв, що у нього є граната. Попередньо, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Згодом порушник упав з конструкції та був затриманий правоохоронцями.

      На нього складено два адмінпротоколи, але ніяких заборонених речей, про які він говорив, при ньому не було. Ще дві особи були затримані у пунктах перевірки з речовиною, схожою на канабіс,
      – розповів Крищенко.

      Крім того, до правоохоронців надійшло одне неправдиве повідомлення про мінування Майдану Незалежності. За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження.

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      "Поліцейські продовжують нести службу з охорони громадського порядку під час святкування Дня Незалежності. Загалом задіяні до 2 тисяч правоохоронців", – резюмував голова столичної поліції.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Фейкові замінування День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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