День Незалежності у Києві: у поліції відзвітували про порушення

Хода Гідності та Марш захисників України у Києві, приурочені до 28-ої річниці Незалежності, відбулися без серйозних порушень громадського порядку. Це при тому, що, за попередніми підрахунками, в урочистостях взяли участь близько 50 тисяч громадян.

Під час урочистих заходів правоохоронці затримали трьох порушників, повідомив начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко.

Це варто побачити: Як проходить День Незалежності в Україні: фото, відео

Так один чоловік виліз на металеву конструкцію під час промови президента, відмовлявся спускатися та заявляв, що у нього є граната. Попередньо, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Згодом порушник упав з конструкції та був затриманий правоохоронцями.

На нього складено два адмінпротоколи, але ніяких заборонених речей, про які він говорив, при ньому не було. Ще дві особи були затримані у пунктах перевірки з речовиною, схожою на канабіс,

– розповів Крищенко.

Крім того, до правоохоронців надійшло одне неправдиве повідомлення про мінування Майдану Незалежності. За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження.

Це щось неймовірне: Військові потужно привітали українців з Днем Незалежності: вражаюче відео

"Поліцейські продовжують нести службу з охорони громадського порядку під час святкування Дня Незалежності. Загалом задіяні до 2 тисяч правоохоронців", – резюмував голова столичної поліції.

Святкування Дня Незалежності України: дивіться відео