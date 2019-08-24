Як розпочався День Незалежності в Україні: перші фото

Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності. Керівництво держави та світові лідери вже привітали нашу країну з цим святом. Проте, найбільше українці чекають на основний захід дня – Ходу гідності, що пройде у Києві.

Ще зранку українці гуляють вулицями своїх міст у патріотичних вишиванках, готуються до флешмобів та концертів.

Важливо: У новому форматі: план святкування Дня Незалежності України

У Києві тривають останні приготування до Ходи Гідності. На Хрещатик приходять українці та гості столиці, які хочуть побачити головне дійство дня.

Підготування до Ходи гідності в Києві / фото журналістки 24 каналу Оксани Тропотяги

Україна цьогоріч відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців та нагородить громадян, які роблять важливі внески у розвиток країни.

Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. На ньому виступить Тіна Кароль, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко, п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени – Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка, 18 піаністів і народних артистів України.