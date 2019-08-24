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      Як розпочався День Незалежності в Україні: перші фото

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      День Незалежності України 2019 – фото, відео свята 24 серпня
      День Незалежності в Україні / Колаж 24 Каналу

      Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності. Керівництво держави та світові лідери вже привітали нашу країну з цим святом. Проте, найбільше українці чекають на основний захід дня – Ходу гідності, що пройде у Києві.

      Ще зранку українці гуляють вулицями своїх міст у патріотичних вишиванках, готуються до флешмобів та концертів.

      Важливо: У новому форматі: план святкування Дня Незалежності України

      У Києві тривають останні приготування до Ходи Гідності. На Хрещатик приходять українці та гості столиці, які хочуть побачити головне дійство дня.

      Підготування до Ходи гідності в Києві / фото журналістки 24 каналу Оксани Тропотяги

      Україна цьогоріч відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

      Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців та нагородить громадян, які роблять важливі внески у розвиток країни.

      Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. На ньому виступить Тіна Кароль, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко, п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени – Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка, 18 піаністів і народних артистів України.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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