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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

День Незалежності України: як українські зірки вітають зі святом

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Як українські зірки вітають зі святом Дня Незалежності України
Як українські зірки вітають зі святом Дня Незалежності України / Колаж 24 канал

Сьогодні, 24 серпня, вся Україна свякуєте 27-му річницю Незалежності. Так велика кількість популярних українських зірок вирішили привітати своїх шанувальників зі святом.

Леся Нікітюк, Тоня Матвієнко, Лілія Ребрик та інші відомі представники українського шоу-бізнесу на сторінках свого Instagram привітали зі святом Незалежності України. 

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Наприклад, українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала кумедне відео з сином. Хлопчик розповідає, що йде на парад до Дня Незалежності у Києві дивитися на "українських військових, танків та літаків".

Дивіться відео з Instagram Маші Єфросиніної:

 

Студія "Квартал 95" 

"Днем Незалежності, українці! З Днем народження, Україно рідна! Набереш "Україна" в Гуглі і зрозумієш, де живе процвітання. З ким хочуть налагодити все дружбу... Україна – країна безмежних можливостей!"

 

Дзідзьо 

"Вітаю всіх українців!"

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Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Лілія Ребрик 

"Хочу зустрічати кожний ранок у щасливій, незалежній та такій красивій країні. З днем народження, моя Україна. Я так хочу, щоб в нашій Україні було багато щасливих очей. Щоб ми ніколи їх не опускали, а завжди гідно йшли до втілення найсміливіших мрій. Зі святом, моя Україна!"

 

Олег Скрипка 

"З днем народження, рідна ненько! Будь щаслива!"

 

Леся Нікітюк 

"Дуже серйозна дівчина вітає всіх з прийдешніми святами! З Днем Прапора та з Днем Незалежності України!"

 

Антитіла

"Вітаємо зі святом всіх тих, хто кличе себе українцем! Будьте незалежними і чесними в своїх помислах та справах. Пам’ятайте, що кожен день, кожен новий день Ви можете створити новини завтра і довести усім, хто Ви є!"

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Привітав Україну також телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменез Браво.

"Днем Незалежності! 27 це прекрасний вік, повний сил, натхнення та мрій! Я бажаю нашій Країні миру, добробуту та справедливого визнання! Стати відомою своїми досягненнями, чарівністю та силою! Любіть свою Батьківщину! Та несіть її до успіху та процвітання!"

 

Потап

"Вітаю усіх зі святом Незалежності України!"

Дивіться відео з Потапом: 

 

Олександр Пономарьов 

"Вітаю, Україно тебе! З сумом вітаю, пам’ятаючи загиблих синів твоїх!"

 

Ірина Федишин

"Зі святом, найкраща моя країно!"

 

Джамала

"Вітаю з 27-ою річницею Незалежності України! Я бажаю нам бути країною вільних і щасливих людей, і зберегти найдорожче, що в нас є – нашу свободу! Миру всім нам, здоров'я нашим рідним! У нас неймовірно гарна країна! Давайте піклуватися про неї кожен день, прославляти та любити її! Зі святом, Україно!" – написала Джамала, додавши відео з виконання гімну. 

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: День Незалежності Новини України LifeStyle Музика Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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