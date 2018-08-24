День Незалежності України: як українські зірки вітають зі святом

Сьогодні, 24 серпня, вся Україна свякуєте 27-му річницю Незалежності. Так велика кількість популярних українських зірок вирішили привітати своїх шанувальників зі святом.

Леся Нікітюк, Тоня Матвієнко, Лілія Ребрик та інші відомі представники українського шоу-бізнесу на сторінках свого Instagram привітали зі святом Незалежності України.

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Наприклад, українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала кумедне відео з сином. Хлопчик розповідає, що йде на парад до Дня Незалежності у Києві дивитися на "українських військових, танків та літаків".

Дивіться відео з Instagram Маші Єфросиніної:

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 23 Сер 2018 р. о 11:20 PDT

Студія "Квартал 95"

"Днем Незалежності, українці! З Днем народження, Україно рідна! Набереш "Україна" в Гуглі і зрозумієш, де живе процвітання. З ким хочуть налагодити все дружбу... Україна – країна безмежних можливостей!"

Допис, поширений Студия "Квартал 95" (@kvartal95official) 23 Сер 2018 р. о 11:18 PDT

Дзідзьо

"Вітаю всіх українців!"

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Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio) 23 Сер 2018 р. о 10:11 PDT

Лілія Ребрик

"Хочу зустрічати кожний ранок у щасливій, незалежній та такій красивій країні. З днем народження, моя Україна. Я так хочу, щоб в нашій Україні було багато щасливих очей. Щоб ми ніколи їх не опускали, а завжди гідно йшли до втілення найсміливіших мрій. Зі святом, моя Україна!"

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 23 Сер 2018 р. о 10:39 PDT

Олег Скрипка

"З днем народження, рідна ненько! Будь щаслива!"

Допис, поширений Олег Скрипка RockStar #1 (@o.skrypka) 23 Сер 2018 р. о 11:47 PDT

Леся Нікітюк

"Дуже серйозна дівчина вітає всіх з прийдешніми святами! З Днем Прапора та з Днем Незалежності України!"

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 23 Сер 2018 р. о 1:03 PDT

Антитіла

"Вітаємо зі святом всіх тих, хто кличе себе українцем! Будьте незалежними і чесними в своїх помислах та справах. Пам’ятайте, що кожен день, кожен новий день Ви можете створити новини завтра і довести усім, хто Ви є!"

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Допис, поширений Антитіла / Antytila (@antytila_official) 24 Сер 2018 р. о 1:19 PDT

Привітав Україну також телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменез Браво.

"Днем Незалежності! 27 це прекрасний вік, повний сил, натхнення та мрій! Я бажаю нашій Країні миру, добробуту та справедливого визнання! Стати відомою своїми досягненнями, чарівністю та силою! Любіть свою Батьківщину! Та несіть її до успіху та процвітання!"

Допис, поширений Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 23 Сер 2018 р. о 11:02 PDT

Потап

"Вітаю усіх зі святом Незалежності України!"

Дивіться відео з Потапом:

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Сер 2018 р. о 1:42 PDT

Олександр Пономарьов

"Вітаю, Україно тебе! З сумом вітаю, пам’ятаючи загиблих синів твоїх!"

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 24 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Ірина Федишин

"Зі святом, найкраща моя країно!"

Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 24 Сер 2018 р. о 12:43 PDT

Джамала

"Вітаю з 27-ою річницею Незалежності України! Я бажаю нам бути країною вільних і щасливих людей, і зберегти найдорожче, що в нас є – нашу свободу! Миру всім нам, здоров'я нашим рідним! У нас неймовірно гарна країна! Давайте піклуватися про неї кожен день, прославляти та любити її! Зі святом, Україно!" – написала Джамала, додавши відео з виконання гімну.