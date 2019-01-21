Чим корисні обійми: 10 несподіваних фактів

21 січня світ святкує Міжнародний день обіймів. За традицією, у цей день можна обіймати всіх, навіть незнайомців. Хоча свято і досить молоде, але є вкрай корисним. У світі є тенденція до зменшення фізичного контакту, а він є необхідний для психологічного і фізичного здоров'я.

Святкують День обіймів і в Україні, хоч це і не є офіційним святом.

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Журналісти сайту "24" вирішили довести, чому так важливо якомога частіше обніматись, і не тільки з людьми.



В Міжнародний День обіймів можна пригорнути кого завгодно

Ті, хто цікавиться психологією, знають, що є такий термін – психосоматика – розділ психологічної медицини, який вивчає вплив різноманітних психологічних факторів на перебіг та й загалом виникнення тої чи іншої тілесної хвороби. Якщо говорити спрощено, майже всі людські хвороби мають психологічне підґрунтя.

Біль у горлі, головокружіння, мігрені, нудота, спинний біль та іноді навіть онкологія – всі ці хвороби можуть бути зумовлені психосоматикою. Тож однією з практик, як покращити свій психологічно-емоційний стан і позбутись психосоматичних причин хвороби, є призначення психолога… обійматись. Як би це банально не звучало.



День обіймів 2019

Але це не єдина причина, чому так важливо пам’ятати про обійми. Далі розглянемо усі причини детальніше.

1. Психологія. Все та ж психосоматика, про яку ми вже трохи згадували вище. Насправді, оці всі слова про обійми – це не пусті балачки.

У 2015 році у Пенсільванському університеті Карнегі-Меллон проводилось дослідження, в якому взяли участь 404 людини. За результатами дослідження виявилось, що люди, яких частіше обіймать і соціально підтримують, на 32% рідше хворіють на застуду.

Професор Шелдон Коен, який завідував експериментом, зазначив, що обійми є "маркером близькості та допомагають породжувати почуття, що перед обличчям нещастя є кому підтримати тебе".

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2. Стрес. Вважається, що обійми допомагають вивільненню гормону окситоцину в організмі, а він, як відомо, викликає в людей почуття щастя. Відповідно, часті обійми допоможуть впоратись із стресовими ситуаціями у буденному житті.



Щирі обійми – запорука хорошого настрою

3. Стосунки між мамою та дитиною. Тут також дуже важливі обійми, як стверджують британські та американські вчені.

Було проведено експеримент у США професором Гаррі Фредріком Харлоу, щоправда над мавпами, під час якого з'ясувалося, що діти мавп потребують обіймів навіть більше, ніж молока.



Для дітей особливо важливі обійми

Інший психоаналітик Рене Арпад Шпіц вивчав під час другої Світової війни взаємозв'язок дітей та матерів. Під час експерименту він виявив, що 33% немовлят, матері яких з різних причин помирали або кидали дітей у віці 6 місяців, відмовлялись від їжі і також помирали. Це явище вчений назвав "анаклітичною депресією".

А психоаналітик Джеральд Шоневульф зазначив в одній зі своїх статей на Psychcentral.com:

Люди, які не отримували обіймів у дитинстві, в дорослому віці часто відчувають до них огиду.

4. Зміцнення судин та серця. Знову ж таки окситоцин, гормон, який виробляється організмом при обіймах, впливає на зниження частоти серцевих скорочень, а також зменшує створення гормонів стресу (кортизолу та норадреналіну). До того ж зміцнюються стінки судин.

Більше того, в деяких дослідженнях із залученням тварин "окситоцин, як відомо, зменшує запалення після гострого інсульту та зупинки серця", – зазначив в одній із статей Грег Норман, доцент кафедри психології Центру когнітивної та соціальної нейронауки університету Чикаго.



Обійми допомагають покращити роботу серця

5. Пониження артеріального тиску під час менопаузи у жінок. У 2005 році в Університеті Північної Кароліни проводили досліди із жінками, які мають менопаузу. Тож виявилося, що ті, які обіймали своїх партнерів частіше, мали нижчий артеріальний тиск, ніж ті, які недоотримували тілесного контакту у вигляді обіймів.

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6. Обійми допомагають долати не тільки душевний біль. Дослідження, проведене у 2015 році у Королівському коледжі в Лондоні, показало, що окситоцин, вивільнений за рахунок обіймів із близькою людиною, має аналгетичний ефект, тобто знижує інтенсивність болю.



Обійми полегшують сприйняття болю

7. Підвищення імунітету. В цьому "винний" все той самий окситоцин, який продукує організм під час обіймів. Тут, певно, особливо немає що пояснювати.

8. Обійми допомагають просто розслабитись та відчути спокій. Окситоцин в свою чергу допомагає у виробництві дофаміну та серотоніну, які мають дещо заспокійливу дію. Про це, власне, пише психолог Тіффані Філд, директор Інституту дослідження дотику в Університеті Медичної школи в Маямі.

9. Покращення стосунків. Однією з перших порад психолога для пари, яка має певні труднощі у стосунках та прийшла на прийом, буде обійматись не менше 10 разів на день. І це дійсно допомагає!



Обійматись дуже корисно

До речі, не менш важливим завданням у психологів є необхідність казати дякую кожен день своїй половинці, хоча б три рази. І це теж допомагає, адже насправді дуже часто люди не задумуються, скільки приємних і добрих дрібниць роблять кожен день для коханого (коханої), а тому не відчувають таких самих вчинків стосовно себе.

10. Вирішення психологічних проблем дитинства. Якщо ви звернетесь до психолога із запитом, що у вашому житті щось не так, і після глибокого аналізу виявиться, що причина криється у стосунках з матір'ю, тоді ваш психоаналітик цілком може порадити вам обіймати дерева. Вважається, що дерева несуть у собі позитивну енергетику. Тож такі обійми заряджають людину окситоцином не менше, ніж власна дитина чи коханий чоловік.

Важливо також зазначити, що просто будь-які обійми не будуть мати такої позитивної дії на організм. Щоб дійсно збільшити рівень окситоцину в крові, обійматись варто з почуттям, любов’ю, пристрастю, віддаючись цьому тілесному виду контакту всім серцем.



День обіймів 2018

Тож обнімаймося, бо ми того варті, та з Міжнародним Днем обіймів-2019!

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