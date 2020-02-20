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      День пам’яті Небесної Сотні: Києвом пройшла Хода Гідності – фото, відео

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      Хода Гідності / Цензор.нет

      У Києві продовжують вшановувати пам’ять героїв Небесної Сотні. Шість років тому понад сотню активістів Майдану у центрі столиці розстріляли снайпери. Так, у Києві вже пройшла поминальна панахида за загиблими, а президент Володимир Зеленський разом із дружиною взяв участь у церемонії вшанування пам’яті героїв.

      На вулицю Інститутську, де 20 лютого загинула більшість активістів, люди приносять багато квітів. А вранці на поручні пішохідного містка, що розташований там, почепили величезний банер із написом "Росія розпочала війну тут".

      Раніше: Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні: фото

      Близько полудня кияни провели тиху акцію "Ангели пам’яті". Так, люди спочатку зібралися біля верхнього входу на станцію метро "Хрещатик". Вони принесли з собою білих паперових ангелів, яких розвісили на деревах, що були "свідками" розстрілу мирних мітингувальників.

      Ініціювала проведення цього заходу активістка і співачка Анжеліка Рудницька. Вона також поділилася у мережі світлинами з події. В акції взяли участь школярі, родичі загиблих героїв та пересічні люди не лише у Києві, а й по інших містах України та світу.

      Окрім того, у столиці відбулася Хода Гідності. Батьки та рідні загиблих активістів, священнослужителі та кияни пройшли від Кріпосного провулка по вулицях Грушевського, Хрещатику та алеї Небесної Сотні (колишня Інститутська – 24 канал).

      Сьогоднішній захід – це зібрання учасників Революції Гідності, які, перш за все, хотіли б вшанувати героїв Небесної Сотні, українських військових, загиблих на Сході, і які хотіли б нагадати владі про те, що вимоги Революції Гідності досі не виконані,
      – сказав один з організаторів події.

      Під час ходи її учасники вигукували гасла "Герої не вмирають!" та "Слава Україні!".


      Хода Гідності у Києві/ фото Укрінформ


      Хода Гідності у Києві, люди вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні/ фото Укрінформ

      Закінчилась акція під вікнами Офісу Президента. Там люди підняли плакати з написами "Коли будуть покарані винні в убивствах на Майдані?".

      Родичі героїв Небесної Сотні тримали у руках плакати, на яких писало "Коли будуть покарані вбивці мого сина?", "Коли будуть покарані вбивці мого чоловіка?".


      Люди під Офісом Президента/ фото Укрінформ


      Родичі загиблих героїв/ фото Укрінформ

      Акція під стінами Офісу Президента: відео

      Це важливо пам'ятати! 20 лютого – День пам’яті героїв Небесної Сотні. Саме у цей день снайпери почали розстрілювати активістів Майдану. Силовики на Інститутській стріляли з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.

      О 12:00 цього дня вся Україна вшановує пам'ять загиблих хвилиною мовчання.


      Хроніка Євромайдану/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Революція Гідності Новини Києва Небесна Сотня Новини України Новини політики
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