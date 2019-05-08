День пам'яті та примирення: як в Україні ставляться до Другої світової

Сьогодні Україна вже вп'яте відзначає День пам'яті та примирення на противагу радянському Дню перемоги. А пам'ятати та мирити є кого: внаслідок Другої світової в Україні загинуло приблизно чотири мільйона людей.

Це як військові – червоноармійці, та воїни УПА, так і мирне населення. Стільки ж полягло від голоду та терору в тилу. Ще п'ять мільйонів жителів примусово вивезли за межі країни.

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Чому в Україні відзначають День пам'яті та примирення

В Україні учасників бойових дій залишилося менше, ніж 100 тисяч. Військовий льотчик Микола Бєлоусов – один із них, називає себе "останнім з могікан". Зараз йому 96 років.



Микола Бєлоусов

Родом він з Волгоградської області, воював на білоруському фронті. А після служби на Уралі в повоєнні роки переїхав з дружиною-українкою до Києва. Воїнів УПА вважає зрадниками.

Це він говорить про таких, як побратими львів'янина Григорія Гідея. Чоловіку зараз 89. Школярем під час війни він був зв'язковим УПА. Ні 8, ні 9 травня не вважає своїм святом. Адже війна закінчилася аж в 1954 році.



Григорій Гідей

Аби такі, як ці двоє літніх чоловіків, пробачили одне одного й згадали полеглих побратимів, із 2014 в Україні почали відзначати День пам'яті і примирення.

Спільним символом замість радянської георгіївської стрічки зробили червоний мак.



Червоний мак – символ рани від кулі та крові мільйонів жертв на війні

8 травня 1945 року затвердили акт капітуляції Німеччини й саме цю дату відзначають в Європі та у західному світі. Маки вдягли й ветерани-червоноармійці, і діти війни, щоправда, трактують їх по-радянськи.

Про культ Дня перемоги в Росії

У СРСР же гучні святкування влаштовувати почали у 1965 році за Леоніда Брежнєва, саме 9 травня. Мовляв, капітуляцію оголосили 8 травня о 23:00 за берлінським часом, а в Москві вже настала нова доба.

У сучасній Росії День перемоги став національною ідеєю. Цьогоріч готуються урочисто відзначати цей день не лише у Москві, а й посіпаки Кремля на окупованих територіях. Репетиції так званих парадів напередодні пройшли у Криму та Луганську.

Цими міфами Путіну вдалося навіть мобілізувати частину українців на боротьбу проти земляків. Вони були впевнені в тому, що будуть боротися з фашистською хунтою,

– пояснив Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті.

У російських містах почали ходити маршами "Безсмертного полку".

Що таке "Безсмертний полк"?Це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав.



Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціювання "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.



Проводили такі акції і в Україні, усе частіше – з провокаціями. Міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував альтернативу: пройтися містами із портретами загиблих та полонених вже новітньої війни на Донбасі.

У Кремля традиційно розгнівалися – мовляв, Київ забуває про жертв Бандери.

Людям, багато з яких просто вбили в цій війні, не дають спокійно померти та використовують їх після смерті. Змагатися з "Безсмертним полком" схожими методами – це не дасть результату,

– додав В'ятровський.

В столичній організації ветеранів збираються на марш з портретами до Парку слави. Але під іншою назвою: "Ніхто не забутий, ніщо не забуте".

Що про День пам'яті думає молодь

В Інституті національної пам'яті зазначили: перевиховувати ветеранів не збираються й День перемоги над нацизмом у них не забирають. А от Днем пам'яті і примирення хочуть виховати історичну пам'ять у молоді.

"Це якось неправильно, що всі горюють по всьому світу, а ми святкуємо, Я вважаю, що це добре, якщо поміняють на восьме", – запевнила студентка Яна.

"Влаштовувати якісь незрозумілі паради, радіти чомусь... Нема чому радіти, там загинули мільйони людей", – переконаний Олег, родом з Хмельниччини.

Історики наполягають, що 8 травня варто зробити вихідним. Замість того, щоб святкувати – згадувати понад 80 мільйонів загиблих й мільйони скалічених. Аби не повторити – ніколи знову.