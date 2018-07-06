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День поцілунків: Топ-7 найскандальніших поцілунків зірок шоу-бізнесу

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Найскандальніші поцілунки зірок в історії шоу-бізу
Найскандальніші поцілунки зірок в історії шоу-бізу / 24 Канал

Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно 6 липня. До цього дня ми підготували добірку найскандальніших поцілунків зірок, які увійшли в історію шоу-бізнесу.

#1 Мадонна та Брітні Спірс на VMA у 2003 році

Мадонна та Брітні Спірс посідають першу сходинку у рейтингу скандальних поцілунків. Їх чуттєвий поцілунок на VMA у 2003 році змусило усіх затамувати подих.

Мадонна та Брітні Спірс

#2 Анджеліна Джолі та її брат Джеймс Хейвен на церемонії "Оскара" у 2000 році

Після перемоги за титул "Найкраща актриса", Анджеліна всіх приголомшила пристрасним поцілунком з Джеймсом. Згодом і брат, і сестра запевняли, що поцілувалися від надлишку емоцій.

Анджеліна Джолі та Джеймс Хейвен

#3 Едріан Броуді та Холлі Беррі на церемонії "Оскара" у 2003 році

Актор Едріан Броуді піднявся на сцену, щоб прийняти золоту статуетку і поцілував Холлі Беррі, яка вручала йому "Оскара". Він так пристрасно поцілував її, що і сама актриса, і весь зал були в шоці.

Едріан Броуді та Холлі Беррі

Едріан Броуді та Холлі Беррі

#4 Майкл Джексон та Ліза Марі Преслі на VMA у 1994 році

Після одруження Майкла Джексона з Лізою Марі Преслі (донькою Елвіса Преслі) таблоїди писали, що це трюк для піару. Тоді подружня пара вийшла на сцену в VMA, щоб змусити замовкнути своїх критиків поцілунком.

Ліза Марі Преслі

#5 Сандра Буллок та Меріл Стріп на Critics' Choice Awards у 2010 році

Вісім років тому на церемонії Critics' Choice Awards премію в номінації "Найкраща актриса" розділили Меріл Стріп за роль у фільмі "Джулі і Джулія" і Сандра Баллок за роль у фільмі "Невидима країна".

Вони вийшли на сцену за нагородами і їм надали слово. Під час промови Баллок, Стріп постійно корчила гримаси. Коли ж слово взяла Меріл, роль суперниці виконала Сандра.

Коли голлівудським зіркам вручили нагороди, вони на очах у колег пристрасно поцілувалися у губи.

Сандра Буллок та Меріл Стріп

#6 Моніка Белуччі та Алекс Лутс на Канському кінофестивалі 2017 року

Легендарна італійська актриса Моніка Белуччі вразила гостей 70-го Каннського кінофестивалю розкутою поведінкою, коли розцілувала на сцені 38-річного французького коміка Алекса Лутса.

Моніка Белуччі та Алекс Лутс

#7 Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон на премії MTV Movie у 2009 році

Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт, які виконали головні ролі у фільмі "Сутінки", злилися губами на публіці. Проте, їх "поцілунок" на церемонії нагородження MTV Movie Awards, назвати справжнім складно. Це більше виглядало на невдалу спробу.

Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон

Теги: LifeStyle Голлівуд Мадонна Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
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