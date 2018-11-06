День прання: Емілі Ратажковскі посвітила грудьми у кроп-топі
27-річна американська модель Емілі Ратажковскі приголомшила прихильників у мережі черговим спокусливим фото у домашньому одязі.
Нові знімки Ратажковскі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку засмагла Емілі демонструє струнку фігуру з ідеальним пресом. Дівчина позує на ліжку у спортивних штанях і короткому топі, який ледь прикриває груди.
"День прання", – прокоментувала своє фото модель.
Емілі Ратажковскі / Instagram
Емілі Ратажковскі / Instagram
Джерело: 24 канал
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