День прапора 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. У 2018 році святкування припадає на четвер, а п'ятниця – офіційний вихідний з нагоди святкування Дня Незалежності. Тож святкові заходи будуть тривати з 23 аж по 26 серпня! Куди піти на День прапора в Києві та інших містах України – далі в матеріалі.

Календар свят 2018 передбачає, що в серпні буде три вихідних поспіль – 24, 25 та 26 серпня, з нагоди святкування Дня Незалежності України. Окрім того, 23-го серпня робочий день буде скорочений на годину. Не упустіть можливість відпочити, адже це останні теплі вихідні літа!

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До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. Куди поїхати і що подивитися у кожному регіоні України – читайте у спецпроекті 24 каналу.

Якщо ви ще не знаєте, куди піти на День Прапора 2018, ми пропонуємо ознайомитися з добіркою цікавих заходів 23 серпня у різних містах України – Києві, Львові, Харкові

День Прапора 2018: програма святкових заходів у Києві

23 серпня

08:30 – встановлення національного рекорду "Найдовший державний прапор України" (від Харківської площі до перетину проспекту Бажана та вул. Лариси Руденко).

9:00 – церемонія урочистого підняття Державного прапора України біля будівлі Київської міської ради і в районах Києва. Після цього відбудеться урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам та дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36).



День Прапора 2018: програма святкових заходів у Києві

Після завершення офіційних урочистостей на Хрещатику розпочнуться благодійні велосипедні змагання Media Horizon Cup, мета яких – збір коштів для допомоги пораненим солдатам у військовому госпіталі. Змагання відбуватимуться серед велосипедистів-любителів та представників ЗМІ.

Також 23 серпня, у день 25-річчя Балтійського шляху і в День прапора України, о 18:00 на Європейській площі біля Українського дому посольства Литви, Латвії та Естонії організують акцію солідарності – символічний "живий ланцюг".

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День Прапора 2018: програма святкових заходів у Львові

23 серпня

09:00 – 09:10 – урочиста церемонія підняття Державного Прапора України біля Львівської ОДА.

09:10 – 09:25 – урочисте проходження роти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, роти Західного оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України.



День Прапора 2018: програма святкових заходів у Львові

09:25 – 10:00 – мистецька частина з участю оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Об 11:30 відбудеться віче біля Меморіалу УГА. Об 11:50 - покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих Героїв АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Опісля - покладання квітів та запалення лампадок на могилах героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

День Прапора 2018: програма святкових заходів у Харкові

23 серпня у Харкові святкують не лише День прапора, а й День міста.

Відзначати 75-му річницю визволення Харкова від нацистських загарбників почнуть урочистим покладанням квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку, де гратиме оркестр, виступить хор і творчі колективи міста, а також пройде молебень в пам'ять про загиблих в роки Другої світової війни. Крім того, покладання квітів до пам'ятників і братських поховань, мітинги-реквієми та цивільні панахиди протягом дня будуть проходити у всіх районах міста.

Вже з обіду почнуться концерти – "Зі святом, улюблене місто!" в парку Горького і святкова програма на Нетеченській набережній, де творчі колективи виступлять на сцені, встановленій прямо на воді.



День Прапора 2018: програма святкових заходів у Харкові

У День народження міста харків'ян звуть також в гольф-клуб на безкоштовний живий концерт, який влаштують на траві – по ній дозволять ходити, бігати і танцювати босоніж. Як повідомили в гольф-клубі, вітати харків'ян з Днем міста будуть групи "Камера Наблюдения", Urbanistan, Dостоевсkій fm, Shklo. А для дітвори там готують ігровий марафон.

23 серпня о Харкові також відсвяткують і День державного прапора України. На честь прапора влаштують парад вишиванок, який стартує о 17:30 на площі Конституції, а фінішує біля пам'ятника Шевченку.

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День Прапора 2018: програма святкових заходів в Ужгороді

23 серпня

З 9:00 біля флагштока на площі Народній нестимуть почесну варту військові Національної гвардії України в парадному обмундируванні.

Об 11:00 на головній площі Закарпаття почнуться урочистості з нагоди державних свят із шикуванням силовиків, підняттям Державного прапору України та покладанням квітів до пам′ятника Тарасу Шевченку в супроводі оркестру Закарпатської обласної філармонії.



День Прапора 2018: програма святкових заходів в Ужгороді

Об 11:30 від площі Народної рушить святкова хода зі 100-метровим Державним прапором, на чолі якої маршируватиме ансамбль барабанщиць Ужгородського коледжу культури і мистецтв. За маршрутом руху колони відбудеться покладання квітів до пам’ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на набережній Незалежності, де Державний гімн України виконає оркестр Головного управління Національної поліції України. Далі хода попрямує до Пішохідного мосту, де з'єднає 100-метровим прапором два береги Ужа.

Продовжаться офіційні урочистості зі святковим концертом у Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі, орієнтовний початок о 12:30.

День Прапора 2018: програма святкових заходів в Луцьку

23 серпня

09:00 – урочистості з нагоди Дня Державного прапора України (Площа перед Луцькою міською радою).

10:00 – відкриття ІІ-го Міжнародного фестивалю літньої Сеньйоріади "Спорт для всіх" заради здоров’я (Стадіон СНУ імені Лесі Українки)

11:00 – патріотичне свято "Хай світлий буде день твій, Україно" (Центральна бібліотека для дітей).



День Прапора 2018: програма святкових заходів в Луцьку

12:00 – конкурс малюнка на асфальті "Державні символи України" (Майдан перед ДРАЦом).

17:00 – проект "Український козацький рух": флешмоб козацького бойового мистецтва, майстер-клас з бойового гопака (Майдан Президента Грушевського).

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День Прапора 2018: програма святкових заходів у Дніпрі

23 серпня

О 9:00 в центрі Дніпра навпроти Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького 23 серпня, в День Державного Прапора України, на 72-метровому флагштоку розгорнуть величезний прапор України. Розміри синьо-жовтого полотнища складуть 12 х 18 метрів.

Навколо флагштоку обладнали міні-парк, а саму конструкцію вже тестували. Після урочистого відкриття прапор України над Дніпром буде видно в будь-який час доби з будь-якої точки міста.



День Прапора 2018: програма святкових заходів у Дніпрі

День Прапора 2018: програма святкових заходів у Чернівцях

23 серпня

8:30 – на Соборній площі відбудеться підняття Державного Прапора України та червоно-чорного прапора визвольних змагань за участю волонтерів, учасників АТО, добровольців, представників громадських організацій.

8:45 – 9:00 – хода учасників із Соборної до Центральної площі з розгорнутими полотнищами синьо-жовтого та червоно-чорного прапорів.

9:00 – урочиста церемонія підняття Державного Прапора України на Центральній площі.



День Прапора 2018: програма святкових заходів у Червнівцях

11:00 – на Центральному кладовищі відбудеться панахида та покладання квітів до могил Героїв Небесної Сотні, а також загиблих в АТО.

13.00 – у Виставковому центрі “Вернісаж” (вул. І.Франка, 15) відкриття виставки творів членів обласної організації Національної спілки художників України.

14:00 – в Літньому театрі ЦПКіВ імені Т. Шевченка відбудеться урочисте зібрання та святковий концерт.

День Прапора 2018: програма святкових заходів у Хмельницькому

23 серпня

9.00 – церемонія урочистого підняття Державного Прапора України. Місце: майдан Незалежності.

16:00 – концертна програма з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності. Місце: майданчик біля спортивно-культурного центру "Плоскирів", Курчатова, 90.



День Прапора 2018: програма святкових заходів у Хмельницькому

18:00 – вечір бандурної музики, присвячений 100-річчю Національної заслуженої капели бандуристів України імені Григорія Майбороди та Дню Незалежності України. Місце: "мистецький дворик", Проскурівська, 18.

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День Прапора 2018: програма святкових заходів у Сумах

23 серпня

18:30 – парад вишиванок (старт від агенції промоції "Суми", вул. Соборна 27).

19:00 – мотопробіг під прапорами від Wind Riders MC Sumy.

19:00 – 20:30 – концертно-розважальна программа.



День Прапора 2018: програма святкових заходів у Сумах

20:30 – виступ гурту Мотор'ролла.

21:30 – яскраве вогняне шоу від GFS.

День Прапора 2018: програма святкових заходів у Вінниці

13:00 – на Європейській площі відбудеться дегустація торта приготованого у вигляді прапора України. Також буде визначено майданчик для "вільного мікрофону", де вінничани зможуть дати відповідь на запитання "Яка національна ідея сучасної України?".

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День Прапора 2018: програма святкових заходів у Вінниці

Окрім того, для найменших учасників заходу будуть працювати зони майстер-класів та фейс-арту. Також на фоні прапора України усі охочі зможуть зробити селфі, підтримуючи таким чином Всеукраїнську акцію, започатковану МЗС України "селфі з прапором".