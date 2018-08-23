День прапора: як видатні українські спортсмени привітали Україну
23 серпня Україна святкує День національного стяга. Зі святом співвітчизників через соцмережі привітали видатні спортсмени.
Так, пости в Instagram на дану тематику вже виклали Жан Беленюк, Олег Верняєв, Ольга Харлан, Юлія Левченко, Ольга Ляхова, Наталя Прищепа, Христина Стуй.
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Джерело: 24 Канал
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