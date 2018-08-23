День прапора: як видатні українські спортсмени привітали Україну

23 серпня Україна святкує День національного стяга. Зі святом співвітчизників через соцмережі привітали видатні спортсмени.

Так, пости в Instagram на дану тематику вже виклали Жан Беленюк, Олег Верняєв, Ольга Харлан, Юлія Левченко, Ольга Ляхова, Наталя Прищепа, Христина Стуй.

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З днем прапору, Україна:) Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 23 Авг 2018 в 4:02 PDT

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