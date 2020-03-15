День працівника ЖКГ: як двірники присвячують роботі майже все життя

У третю неділю березня українці відзначають День працівника житлово-комунальних послуг, яких тільки у Києві є понад 20 тисяч. Як працівники цієї сфери присвячують роботі більшу частину свого життя – читайте у матеріалі 24 каналу.

68-річна Лідія Шістка працює двірником у столиці вже 30 років. "Я люблю сніг чистити, підмітати. З дитинства привчили до такої праці" , – розповіла пані Лідія.

Читайте також Скільки українці витрачають на комуналку: результати опитування

Попри поважний вік і невелику заробітну плату Лідія Шістка любить свою роботу. Вона зазначила, головне правило – ні з ким не конфліктувати.



Лідія Шістка / Фото: скріншот з відео

Старшому майстру дільниці КП "Київтеплоенерго" Володимиру Щегловському підпорядковані 12 столичних котелень. В усіх є безліч обладнань, роботу яких потрібно постійно перевіряти.

Моя робота – це, насамперед, відповідальність за безпеку цієї дільниці, експлуатації обладнання і людей,

– сказав Володимир Щегловський.

Чоловік працює вже 35 років. За його словами, професійним святом завжди вважав День енергетика, а до нового – Дня працівника житлово-комунальної сфери – тільки звикає. Цей день один із не багатьох, коли комунальників хвалять, а не лають. Сьогодні вони намагаються не думати про проблеми.



Володимир Щегловський / Фото: скріншот з відео

Середня заробітна плата по галузі – 13 тисяч гривень. Найбільше отримують "тепловики", найменше – двірники, яких якраз і не вистачає.

Проблематика пов'язана з рівнем зарплати, яку важко збільшити, не підвищуючи ціну на обслуговування житлового будинку. Взагалі, фінансування галузі на межі достатнього,

– зауважив директор профільного департаменту столиці Дмитро Науменко.

Не на камеру працівники комунальної сфери зізналися, що хотіли б отримувати значно більше за свою роботу, а ще – частіше чути слова подяки від пересічних українців.