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      День працівника ЖКГ: як двірники присвячують роботі майже все життя

      - Читать новость на русском

      У третю неділю березня українці відзначають День працівника житлово-комунальних послуг, яких тільки у Києві є понад 20 тисяч. Як працівники цієї сфери присвячують роботі більшу частину свого життя – читайте у матеріалі 24 каналу.

      68-річна Лідія Шістка працює двірником у столиці вже 30 років. "Я люблю сніг чистити, підмітати. З дитинства привчили до такої праці" , – розповіла пані Лідія.

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      Попри поважний вік і невелику заробітну плату Лідія Шістка любить свою роботу. Вона зазначила, головне правило – ні з ким не конфліктувати.


      Лідія Шістка / Фото: скріншот з відео

      Старшому майстру дільниці КП "Київтеплоенерго" Володимиру Щегловському підпорядковані 12 столичних котелень. В усіх є безліч обладнань, роботу яких потрібно постійно перевіряти.

      Моя робота – це, насамперед, відповідальність за безпеку цієї дільниці, експлуатації обладнання і людей,
      – сказав Володимир Щегловський.

      Чоловік працює вже 35 років. За його словами, професійним святом завжди вважав День енергетика, а до нового – Дня працівника житлово-комунальної сфери – тільки звикає. Цей день один із не багатьох, коли комунальників хвалять, а не лають. Сьогодні вони намагаються не думати про проблеми.


      Володимир Щегловський / Фото: скріншот з відео

      Середня заробітна плата по галузі – 13 тисяч гривень. Найбільше отримують "тепловики", найменше – двірники, яких якраз і не вистачає.

      Проблематика пов'язана з рівнем зарплати, яку важко збільшити, не підвищуючи ціну на обслуговування житлового будинку. Взагалі, фінансування галузі на межі достатнього,
      – зауважив директор профільного департаменту столиці Дмитро Науменко.

      Не на камеру працівники комунальної сфери зізналися, що хотіли б отримувати значно більше за свою роботу, а ще – частіше чути слова подяки від пересічних українців.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Зарплата Новини Києва ЖКГ
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