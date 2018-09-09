День протестів у Росії: сутички з поліцією та затримання демонстрантів по всій країні

До протестів 9 вересня проти підвищення пенсійного віку у Росії закликав Олексій Навальний. У деяких містах влада дозволила проводити акцію, та у більшості – ні, у тому числі у Москві та Санкт-Петербурзі. Саме цей день для протестів обрали через проведення місцевих виборів різних рівнів. Вже поступила інформація про сутички з поліцією та затримання демонстрантів правоохоронцями.

Про це повідомляє Meduza.

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Станом на 14 годину 9 вересня розпочалася акція протесту у Москві на Пушкінській площі.



Москва

У Санкт-Петербурзі площа Леніна, на якій мали зібратися демонстранти, заблокована з усіх сторін.



Петербург

У місті почались затримання людей з плакатами, а у натовп запустили димову шашку.

Учасники подій та журналісти незалежних ЗМІ передають інформацію про затримання людей у різних містах Росії.



Затримання людей у Росії

Зокрема: у Омську – затримано 14 осіб, у Томську – щонайменше 10, Хабаровську – 12, Новосибірську – семеро, Єкатеринбурзі – уже 12

Евгений Ройзман, как и всегда, пришёл на протестную акцию вместе с жителями Екатеринбурга. Его задержали и усадили в автозак. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/zQjp2GsUei — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 вересня 2018 р.

У Петербурзі, Уфі, Ярославлі, Казані арештовують або викликають на допити координаторів акції.

В Питере рядом с местом проведения акции протеста стоят вот такие фургоны с колючей проволокой: https://t.co/Hjx1SV2BLK



Фото: Давид Френкель pic.twitter.com/5WpMl8nNYs — Телеканал Дождь (@tvrain) 9 вересня 2018 р.

Найбільші інформаційні агрегатори РФ, "РИА Новости" і "ТАСС", про акції протесту у країні і далі жодним чином не згадують.



Акції протестів у Росії відбуваються у багатьох містах країни

Як будуть розвиватися події далі, нараз ніхто прогнозувати не береться.