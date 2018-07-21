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День шахів став справжнім святом мудрої гри

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20 липня весь світ відзначає Міжнародний день шахів, а наша країна – ще й День шахів в Україні.

Цьогоріч, за традицією, шахові святкування відбулися в багатьох містах України. Але найбільше відзначився Київ, де протягом дня провели одразу два зіркових сеанси одночасної гри і цікавий аматорський бліц-турнір.

Стартували змагання зранку на свіжому повітрі – на знаменитій шаховій альтанці парку Тараса Шевченка і не припинялися, навіть коли пішов дощ. Титуловані київські гросмейстери Володимир Баклан і Юлія Осьмак дали сеанс на 30-ти дошках. Одні з найкращих шахістів країни дуже прагнули показати майстер-клас і виграти всі партії, однак суперники – серед яких були як юні таланти, так і досвідчені гравці – дали їм справжній бій. У підсумку, Баклан зазнав однієї поразки, поступившись 13-річному Данилу Білецькому, а Осьмак зіграла внічию з 10-річною Марією Манько. Паралельно у бліц-турнірі точилася дуже напружена боротьба. Там лише в заключному турі першість виборов знаний майстер швидкої гри Олег Будников.

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Ввечері шахове свято продовжилося в мистецькій галереї Art Gallery Ukraine, де все ті ж Баклан і Осьмак провели альтернативний сеанс одночасної гри проти 10-ти суперників. За правилами такого альтернативного змагання, гросмейстери робили ходи в партіях по черзі, але не мали права радитися між собою, що значно ускладнило їм гру і зробило поєдинки дуже видовищними. І знову знаним шахістам не вдалося виграти всі партії. І знову постаралася юна Марія Манько, яка знову здобула нічию – але тепер уже з дуетом маестро.

Організаторами змагань у столиці стали Федерації шахів України і Києва, а також Спортивний комітет України.

Найяскравіші епізоди Дня шахів у Києві дивіться в нашому фоторепортажі.

Теги: Новини спорту Шахи Новини Києва Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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