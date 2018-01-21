День снігу: 5 зимових видів спорту, про які ви не чули раніше

21 січня святкуємо День снігу. Сьомий рік поспіль у третю неділю січня світ відзначає день, метою якого є привернути увагу до зимових видів спорту. Ви навіть не уявляєте скільки ж їх є і які всі різні! На будь-який смак і можливості. Редакція 24 Каналу пропонує вам огляд нестандартних зимових видів спорту та підказки, як спробувати їх на собі ще цієї зими.

Інша назва свята – Міжнародний день зимових видів спорту. Ініціатором свята виступила Міжнародна федерація лижного спорту (FIS). За їхнім задумом, у цей день мають проводитися змагання із зимових видів спорту для дорослих і дітей. Але, якщо ви лише початківець і змагання поки не для вас, у цей день можна чудово розважитися самому чи з близькими.

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Ми не будемо говорити про традиційні види спорту, як-от лижі, сноуборди чи ковзани, давайте поговоримо про справді незвичні заняття. Почнемо з тих, які під силу людям без будь-якої підготовки.

Без підготовки

Зорб по снігових схилах



Круто спускатися удвох

Зорб – це спуск людини з пагорба у спеціальній прозорій кулі величезного розміру. Традиційно це літній вид розваги. Але можна спускатися у зорбі й із засніжених гірок.

Вам не доведеться робити нічого. Інструктор закріпить вас спеціальними кріпленнями всередині кулі і зіштовхне вниз. Ваше завдання – отримувати позитивні враження і шалений адреналін.

Такий вид зимових розваг абсолютно безпечний, якщо ви чітко виконуєте вимоги інструкторів. Професіонали виберуть безпечну трасу і прослідкують, щоб ваш спуск закінчився вдало. А от самостійно спускатися у зорбі категорично не рекомендуємо.

Сноутюбінг



Розвага для усієї родини: від малого до старого

Лижі і сноуборди для вас занадто екстремально і більше до вподоби старі-добрі санчата? Тоді у нас для вас пропозиція! Спробуйте сноутюбінг. Це катання на величезних надувних санках, які нагадують шину автомобіля.

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Для цього виду розваг навіть будують спеціальні траси, тож ніхто на лижах не вріжеться у вас під час спуску. Щоб спускатися на гігантській шині, вам практично нічого не потрібно: ні спеціальної фізичної підготовки, ні спорядження. Підійде як лижний костюм, так і звичайний зимовий одяг зручного покрою.

Тюби дають напрокат, у порівнянні з лижами чи сноубордом ця розвага відносно недорога. Кататися можуть і дорослі, і діти. Особливо весело спускатися у компанії друзів.

Зрештою, таке катання можна організувати самим. Вам знадобиться добре втрамбована гірка у безпечному місці і не надто похила, а також старі автомобільні покришки великого діаметру. Проте, якщо надумаєте кататися самі, не забудьте про всяк дізнатися, де найближчий медичний пункт.

Мінімальна підготовка

Снігоступінг



Де ж іще можна побачити таку красу?

Любите походи у гори? А зиму? Якщо так, у нас для вас чудовий план – спробуйте снігоступінг. Це фактично похід по засніжених схилах, але у спеціальному спорядженні. Зверху на своє взуття ви взуваєте спеціальні снігоступи. Так можна гуляти по глибокому снігу і не провалюватися.

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Що потрібно для такої зимової прогулянки? Звісно ж, самі снігоступи – їх, до речі, можна взяти напрокат. Знадобиться якісна термобілизна, теплі черевики, відповідна куртка і штани. Не радимо йти гуляти в зимові гори у звичайному одязі, це може бути небезпечним для життя. Також для таких прогулянок треба мати хоч якусь фізичну підготовку і досвід літніх походів. Як варіант, можна погуляти у снігоступах у міському парку чи недалеко за містом.

Сніжний байк



Снігові байки бувають дуже різні

А цей вид спорту – для затятих велосипедистів. Сноубайк розробили в Австрії, воно й не дивно, адже зимові види спорту там неймовірно популярні. Отже, як це діє? Сноубайк – це легенький транспортний засіб, схожий на байк та здатен подолати будь-які сніжні схили.

Спеціальна конструкція байка дозволяє кататися максимально комфортно. Через його невелику вагу, на гору ви зможете піднятися за допомогою витягу.

Початківцям варто взяти кілька уроків у професіонала. Але довго вчитися не доведеться, сноубайк маневрений, легкий у керуванні. До речі, цим зимовим видом спорту можуть займатися не лише дорослі. Є сноубайки, розроблені для дітей від 4 років.

Рівень екстремал

Сноукайтинг



Від такого адреналін на межі!

Ваша любов – катання під парусом? Зимою ви теж можете покататися з вітерцем! І для цього зовсім не доведеться лізти у крижану воду.

Ми пропонуємо вам спробувати зимову варіацію кайтсерфінгу – сноукайтинг. Все те ж саме, що й з ковзанням по воді на водяних лижах вслід за кайтом, тільки замість водяних лиж катаєтеся на звичайних лижах чи сноуборді.

Така зимова розвага вимагає від вас фізичної підготовки та спорядження. Однак, якщо є бажання, усе необхідне можна взяти на прокат і позайматися з інструктором. Не факт, що вам вдасться з першого разу, але емоції варті того, щоб попітніти.

Редакція 24 Каналу бажає вам сніжних схилів, безпечних спусків та гору позитивних вражень!