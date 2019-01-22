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      День соборності України: як проголошували Акт Злуки рівно 100 років тому

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      22 січня 1919 року – день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Оригінал Акту зберігають у державному архіві і нікому не видають на руки – виняток роблять лише на День соборності. Адже якби не цей документ – України зараз могло б і не бути.

      Як виглядає Акт Злуки

      Надрукований Акт на цупкому папері, трохи більшому за звичний А4. Текст набраний з допомогою друкарської машинки з новою стрічкою. Власне, це й допомогло зберегти документ майже неушкодженим.

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      Це підтвердила Алла Обжелян, головний зберігач фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО). За її словами, у склад паперу до 60-х років ХХ століття додавали особливі речовини, що робили його більш довговічним, а текст, надрукований на машинці, зберігається понад 100 років.

      Це дійсно чудо, що його (Акт Злуки – 24 канал) не знищили, адже в радянської влади, комуністів, не було мотивації, для чого зберігати такі документи,
      – зазначив міністр юстиції Павло Петренко.

      У Музеї Української революції бережуть копію Акту. А також згадки про те, яким видався той день, коли його зачитали вголос – рівно сто років тому.

      Акт Злуки
      Оригінал Акту Злуки можна побачити тільки у День соборності України

      Як проголошували злуку УНР та ЗУНР

      22 січня 1919 року киян скликали оголошеннями в газетах. Там же розмістили і детальний план церемонії. Робочий день, середу, зробили вихідним. Вулиці прикрасили синьо-жовтими прапорами і портретами Шевченка.

      Акт Злуки
      Документ з перших рядків вказує на "велику подію в історії землі нашої української"

      Вранці на Софійському майдані було людно. Сотні людей поспішали на площу, попри мороз і ожеледь. У храмах по всьому місту велися служби.

      Акт Злуки
      Текст Акту набрали на звичайній друкарській машинці, але завдяки цьому він і зберігся

      Рівно опівдні представники директорії вийшли оголосити універсал. Лонгін Цегельський із ЗУНР зачитав угоду про об'єднання, а Федір Швець з Директорії – сам Акт, він же зачитав Четвертий універсал Центральної Ради. Кожен двома мовами, українською і тодішньою мовою європейської дипломатії – французькою.

      Акт Злуки
      У Музеї Української революції будь-якого дня можна побачити копію Акту Злуки

      П'ятеро членів об'єднаної Директорії поставили під Актом свої підписи чорною тушшю і скріпили сургучевою печаткою. Держава тоді протрималася лише кілька місяців.

      Незалежність
      Парламент, день прийняття Акту проголошення незалежності України

      Але справу 1919 року продовжили у 1991 – Актом проголошення незалежності України. Щоб їх почули, за рік до цього українці вийшли на вулиці й узялися за руки, з'єднавши Львів та Київ живим ланцюгом.

      Кожен брав машину, яку мав, сідали по троє, по четверо, по п'ятеро, скільки могли – і виїжджали! Були скептичні побоювання, чи ми зуміємо те все організувати. Але, як виявилося, зуміли! Емоції були суперпозитивні, але не тільки від ланцюга, а й тому, що Україна рухається вперед і має перспективи щось здобути!
      – пригадав учасник єднання 1990 року Ігор Шостак.

      І хоча нині ланцюги єднання влаштовують окремо у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах, мета єдина – українці, як і 100 років тому, бачать свою Україну вільною, незалежною, єдиною.

      Що таке Акт Злуки та День соборності України?Це свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), що відбулося в 1919 році. Офіційно День соборності відзначають з 1999 року. У цей день прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше – 22 січня 1918 року: прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність УНР. До слова, певний час, з 30 грудня 2011 року, указом на той час президента України Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано, а натомість встановлено "День Соборності та Свободи України". Однак 13 листопада 2014 року указом президента Петра Порошенка свято було відновлено.

      Автор: Марія Писаренко, Марина Молька
      Теги: Новини України Новини Києва Історія
      Джерело: 24 канал
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