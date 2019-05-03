День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов

2 травня Одесу сколихнула низка багатолюдних заходів, присвячених 5-м роковинам трагічних подій 2014-го.

Як ушанували пам’ять загиблих, які настрої одеситів, чи обійшлося без провокацій і сутичок та чи можливий реванш проросійських сил в українській Одесі – читайте у репортажі 24 каналу.

Акція пам’яті загиблих за Україну патріотів пройшла мирно

Зранку об 11 на розі Преображенської та Дебирасівської вулиць – неподалік від місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, полеглих п’ять років тому від куль російських колаборантів, зібрався проукраїнський люд. Наші військові, капелани, націоналістичні організації "Свобода", "Правий сектор" та небайдужі одесити ушанували загиблих хвилиною мовчання, вигукували гасла "Слава Україні!" "Героям Слава!", "Герої не вмирають! Вмирають вороги!"

Представник одеського осередку політичної партії "Свобода" Костянтин Василець сказав, що загиблі патріоти – не жертви трагедії, а герої, які унеможливили розвиток сценарію "руської весни" в Одесі.

З нашого боку загинуло двоє героїв. Вони поклали життя, аби раз і назавжди змінити хід історії, зламати хід "руської весни", яку нам намагались нав’язати. Тому що Путін, Росія і вся ця мерзота вважала, що Одеса в них вже в кишені... Проте за рахунок нашої відчайдушної боротьби, а особливо полеглих – Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова, цей сценарій "русской вєсни" не просто закритий, а навіть не має перспективи відродитись! Постаті цих хлопців будуть дороговказом, прикладом і нагадуванням для нас усіх, правооохоронців, спецслужб, продажних місцевих еліт, які могли б собі думати, що задля меркантильних інтересів можна йти на договорняки з Путіним. Не буде цього! Бо є запобіжник такого сценарію. З пам’яттю про їх подвиг ми довершимо цю справу. І наша Одеса буде українською не лише за формою, а й за суттю та змістом! – емоційно запалив Василець.



Загиблі бійці фактично стали символами спротиву проукраїнських сил. Тому основне завдання українців зараз – не допустити проросійського реваншу в південному регіоні. На цьому акцентував учасник бойових дій російсько-української війни та керівник одеського крайового осередку політичної партії "Народний Рух України" Сергій Гуцалюк.

В Одесі років 15 велася шалена антиукраїнська пропаганда. Правооохоронні органи часто ставали на бік сепаратистів, проте Одеса змогла виставити цих відчайдухів, які не пустити сюди руській мір. Зараз одесити можуть спокійно ходити по місту. Ніхто зараз не сидить в бліндажах і не рахує приходи "братської" арти. Бо в Одесі немає ні бліндажів, навколо не стоять ні танки, ні артилерія і не прилітає арта. Велика заслуга цих двох хлопців, що вони віддали життя за це. Така випала їм доля – стати символами спротиву. Наше завдання – в пам’ять про цих хлопців і в ім’я України робити все, аби не допустити реваншу. Слава Одесі! Слава Україні! – сказав Гуцалюк.

Капелани здійснили молебень за загиблих патріотів. Акцію завершили рясним покладанням квітів та гучним виконанням в унісон Гімну України.

А на Куликовому Полі було гаряче…

2500 правоохоронців контролювали вулиці Одеси ще від самого ранку. Людей на територію Куликового поля пропускали крізь металодетектори. Уранці тут побували кілька проросійських політиків – депутат міськради Олександр Орлов, нардепи Михайло Добкін, Євген Мураєв і Вадим Новинський. Також пройшов молебень за загиблими. Здебільшого люди клали квіти та одразу йшли геть. Міський голова Геннадій Труханов не спромігся з’явитись на жодній акції впродовж дня.

А вже опівдні на Куликовому Полі ставало гаряче. Кількість присутніх збільшилась до півтори тисячі. Не обійшлося без словесних перепалок між проросійськими та українськими силами. Симпатики Росії, серед яких було чимало родичів загиблих, гнівно скандували: "Засуньте свою Україну в ж*пу!", "Одесса – это русский город!", "Вон из Одесси бандеровские бесы!", "Фашизм не пройдет!", "Мести!", "Не забудем, не простим!"…



Ушанування пам’яті загиблих перетворилось на агресивну риторику подекуди з нецензурною лайкою та нетерпимістю до всього українського, проте обійшлось без бійок. Злість присутніх спричинили і проблеми з організацією: звучання не зовсім доречної класичної музики заглушувало урочисті промови. Матері загиблих зачитали траурні вірші та випустили чорні кульки та білих голубів в небо. Завдяки правоохоронцям сутичок не було…

Марш українського правопорядку

Вже о 18:00 з парку Шевченка до Грецької площі через центр міста рушив тисячний марш українського правопорядку. Націоналістичні організації "Нацкорпус", "Нацдружини", "Сокіл" разом з проукраїнськими містянами під національними прапорами крокували строєм та скандували "Україна понад усe!" "Одeса – цe Україна!", "Вільна Одeса – вільна дeржава!", "За нами правда, за нами сила, за нами вільна Україна!"…



Хода відбулась під охороною поліції. Жодних зіткнень не зафіксувано. І не дивно, бо малочисельні "сепаратисти" і "ватники" згорнули свої плакати і зникли геть, тільки-но стартував "Марш українського правопорядку".

Міжконфесійна молитва за всіх загиблих воїнів

На Грецькій площі о 19:00 відбулось унікальне для Одеси явище – міжконфесійна молитва за полеглих українських бійців на Донбасі. Кілька тисяч одеситів разом молилося за спасіння душ воїнів і краще майбутнє для України. Одесити запалили лампадки у формі національного тризуба перед пересувним постаментом з портретами "Небесної сотні" та загиблих на війні українців.

"Кожного року у цей день ми збираємося, щоб згадати наших побратимів, які віддали життя за вільну Одесу та Україну, помолитися за їх душі, та попросити у Бога миру для України та усіх нас. Наша пам’ять, окрім молитов, – це дії. Ті люди, які віддали 5 років тому життя за Україну, мир і спокій для нашої Одеси своїм прикладом і життям заслужили на вічну славу, вічну любов, вічну повагу. Нехай всемисловий господь упокоїть рабів божих, а нам нехай дає мужності, сили і любові до Бога, один до одного і до України. Слава Героям!" – проголосив капелан.



Офіційні урочистості завершились гучним виконанням Гімну України, проте проукраїнська спільнота ще довго не розходилась по домівках...

Читайте також: П’яті роковини трагедії 2 травня: як минули масові заходи в Одесі