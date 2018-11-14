11:40
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      День студента 2018: коли святкують в Україні

      90 Читать новость на русском
      День студента в Україні 2018: коли святкують
      День студента в Україні 2018: коли святкують / Фото з відкритих джерел

      День студента в Україні святкують двічі – 17 листопада та 25 січня. Свято об'єднує молодь, яка навчається у різних куточках світу. В цей день студенти багатьох країн не йдуть на навчання, а відпочивають в клубах чи гуртожитках.

      Чому День студента святкують 17 листопада та 25 січня?

      Міжнародний День студента відзначається 17 листопада, а 25 січня – Тетянин День, який також асоціюється із днем студентства.

      Читайте також: Студентське життя – старт на шляху до успіху: приклади того, як здійснити свої мрії

      День студента був заснований у Лондоні в 1941 році на міжнародній зустрічі студентів. Чому саме 17 листопада? У цей день в 1939 році фашисти заарештували і розстріляли лідерів чеського Союзу студентів. 1200 студентів були заарештовані і відправлені у концтабір в Заксенхаузен. Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в застінках в'язниці в празькому районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний День студентів. В Україні День студента був призначений президентським указом в 1999 році.

      25 січня церква відзначає День святої мучениці Тетяни. Святкують цей день і в народному календарі. А ще в народі 25 січня вважають Днем студента. У 1755 році 25 січня російська імператриця Єлизавета відкрила у Москві перший університет, тому це свято асоціюється із днем студентства. Тетяна також вважається покровителькою студентства. Щоправда в Україні 25 січня як День студента стає все менш популярним. Українські студенти відзначають свій день 17 листопада.

      Як святкують день студента у різних країнах світу?

      Політехнео – день студентів Греції. Цей день є роковинами студентських протестів, які були жорстоко придушені військовими у 1973 році. Традиційно, 17 листопада, тисячі людей приносять вінки до могил і пам’ятників учасників подій 1973 року. Студенти влаштовують мітинги і демонстрації на підтримку захисту демократичних прав і свобод.

      У Данії День студента відрізняється тим, що свято проводять в оточенні родичів. У цей день в країні дозволено пити слабоалкогольні напої, наприклад пиво.

      День студента в Америці святкують по-різному. Хтось відправляється далеко за місто, інші відвідують нічний клуб, а є й такі, які просто замовляють доставку їжі додому.

      У Португалії свято розпочинається опівночі. Студенти співають оди біля пам'ятника королю Португалії. Також гуляння супроводжується співом різних музичних колективів у міських парках. Цікаво те, що кожен університет має свою унікальну форму, яку молодь традиційно демонструє під час ходи студентів.

      В Німеччині День студента в кожному університеті можуть святкувати по-різному. Найчастіше в цей день скасовуються всі заняття, проводять спортивні змагання. Якщо дозволяє погода, студенти святкують на відкритому повітрі – влаштовують дискотеки та вечірки.

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції студенти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сьогодні , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 381
      Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      13 листопада , 23:00 Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      Олена Булан 919
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 листопада , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 249
      Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      13 листопада , 21:01 Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      Інна Жолобович 1294
      Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      13 листопада , 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      2983
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку
       10 вересня , 05:11
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      Головний суперник Шахтаря в боротьбі за 2-е місце у групі ЛЧ: його гравці втричі дорожчі, тут грає чемпіон світу
       5 вересня , 10:38
      Подвиги Пятова, справедлива перемога і тіньовий герой – що говорять цифри про матч Україна – Чехія
       17 жовтня , 17:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук