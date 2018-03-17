День святого Патрика 2018: Google потішив святковим дудлом
17 березня у всьому світі відзначають День святого Патрика – культурне та релігійне свято, яким вшановують покровителя Ірландії – святого Патрика.
За переказами, святий Патрік вигнав з острова всіх змій і приніс в Ірландію християнство.
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Пошуковик Google у цей день здивував святковим дудлом.
Основою для зображення стала картина ірландського художника Росса Стюарта, який таким чином вшанував багату родину та спадщину своєї родини.
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Високий камінь на зображенні позначає найбільш ранню форму написання Ірландії: ogham. Різьблені квіткові орнаменти символізують літери огамічного алфавіту.
День святого Патрика 2018: Google "змалював" дудл з картини художника Росса Стюарта