День святого Патрика 2018: Google потішив святковим дудлом

17 березня у всьому світі відзначають День святого Патрика – культурне та релігійне свято, яким вшановують покровителя Ірландії – святого Патрика.

За переказами, святий Патрік вигнав з острова всіх змій і приніс в Ірландію християнство.

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Пошуковик Google у цей день здивував святковим дудлом.

Основою для зображення стала картина ірландського художника Росса Стюарта, який таким чином вшанував багату родину та спадщину своєї родини.

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Високий камінь на зображенні позначає найбільш ранню форму написання Ірландії: ogham. Різьблені квіткові орнаменти символізують літери огамічного алфавіту.





День святого Патрика 2018: Google "змалював" дудл з картини художника Росса Стюарта