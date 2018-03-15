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День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?

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Усе про День святого Патрика
Усе про День святого Патрика / 24 Канал

Українці люблять свята і часто радо підхоплюють чужі святкування. І це прекрасно! Але, щоб відсвяткувати вдало, варто знати історію свята, звичаї та особливості святкування. До Дня святого Патрика редакція 24 Каналу розповість, як відсвяткувати це свято незабутньо.

Що ми знаємо про День святого Патрика? 17 березня усі п’ють віскі і пиво, одягають зелене, веселяться і танцюють. А у чому ж суть свята, хто такий цей Патрик і чи годиться українцям відзначати цей день?

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Без алкоголю і по-божому

Свято родом з Ірландії. Однак спочатку його святкували зовсім не так як зараз! Гучні святкування з танцями, співами і ріками алкоголю вважалися гріхом. Влада Ірландії на офіційному рівні забороняла пабам працювати 17 березня. І тривало це аж до 1961 року!

Загалом свято має цілком релігійну підставу: день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патрика. Свято символізує прийняття християнства в Ірландії, а також святкування культурної спадщини країни.

День святого Патрика як відсвяткувати
Сучасний День святого Патрика – таке святкування пішло не з Ірландії

А от свято, до якого ми звикли, створили за межами Ірландії. Вихідці з країни почали святкувати День святого Патрика яскраво, з алкоголем, танцями і передяганнями. Також у честь цього свята почали влаштовувати паради. Перший з них влаштували у США, а саме в Бостоні. Датується ця подія 1737 роком. Тоді ж з’явилася традиція святкувати в пабах замість у церкві.

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У Чикаго до свята щороку (з 1962 року) фарбують річку у зелений колір! Для цього у воду додають 20 кг барвника. Аби захисники природи були спокійні, використовують барвник на рослинній основі. Менше ніж за годину вода стає насичено зелена! І може зберігати цей колір кілька днів.

День святого Патрика де святкувати
Лише погляньте на це!

До речі, зараз свято дуже поширене, окрім США й Ірландії, у Новій Зеландії, Канаді, Австралії, Аргентині, Великобританії.

Національне свято 17 березня в:
Ірландії
Нігерії
Мексиці

У всіх цих країнах велика кількість вихідців з Ірландії. Однак у 20-му столітті, в еру глобалізації, свято почали відзначати у всьому світі. Після розпаду СРСР – і в Україні.

17 березня по всьому світу випивають 7,4 мільйонів літрів ірландського пива Guinness. До речі, самі ірландці віддають перевагу віскі. Вони вкидають у склянку трилисник (один із символів – трилисник конюшини) і випивши напій, викидають рослинку через ліве плече.

Хто такий цей Патрик

День святого Патрика
А ось так власне зображають святого Патрика

Гаразд, зі святкуванням розібралися. Давайте тоді поговоримо про особистість святого.

Святий Патрик – перший єпископ, заступник і борець за волю Ірландії. Його вважають засновником християнства в Ірландії.

Однак він народився у Британії, а не в Ірландії. Коли він був підлітком, його викрали ірландські пірати. В Ірландії хлопець працював пастухом. Однак через роки він втік назад на батьківщину.

За даними дослідників, батько Патрика був дияконом. Проте у молодості його не надто цікавила релігія. Вже повернувшись у Британію, йому наснився сон, в якому ірландці попросили його повернутись і розповісти про Бога. Цей сон він вважав віщим.

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Тож у віці 28 років він повертається в Ірландію у якості єпископа. Проповідує християнство та бореться за волю країни, стає всенародним улюбленцем.

Дослідники вважають, що образ святого Патрика поєднує у собі двох людей: власне Патрика і Палладія. Палладій теж визнаний святим. Його офіційна церква відправила в Ірландію проповідувати християнство ще до повернення Патрика.

Як відсвяткувати День святого Патрика

Якщо свято тобі припало до вподоби, розкажемо про необхідні атрибути святкування.

Головним символом святкування є трилисник конюшини. Вважається, що саме цю рослинку вибрав сам святий Патрик (як символ святої Трійці). Знайти зараз в Україні живі листочки конюшини – завдання не з простих. Однак підійдуть штучні листочки, брошки чи стилізовані прикраси, які треба причепити на одяг.

Раніше ірландці також малювали вугіллям хрести на одязі. Ми ж пропонуємо просто вдягнути зелений одяг. Цілком достатньо буде й одного елементу гардеробу зеленого кольору, наприклад шарф.

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Хоча 17 березня Великий піст, ірландці в цей день їли м'ясо. Вони вірили, що святий перетворює його в рибу. Тож можна поласувати стейком. Якщо збираєтеся в цей день у паб, обирайте ірландське пиво чи віскі. У багатьох закладах у честь свята пиво перефарбують у зелений колір. Практично у всіх містах України є паби, клуби, ресторани, де пропонують відсвяткувати День святого Патрика.

День святого Патрика
На смак фарбоване пиво майже таке ж, як звичайне

Якщо хочете запросити гостей і влаштувати святкування вдома, подбайте про декор. Можна використати будь-які зелені декорації, фігурки леприконів, прапор Ірландії.

День святого Патрика декор
Ось такого леприкона можна зробити з власного малюка)

Підберіть завчасно плейлист з ірландською музикою, вивчіть кілька рухів з національних танців. Також можна переглянути найкращі моменти спортивних ігор за участю національних збірних Ірландії.

Головне у цей день мати гарний настрій, веселитися і спілкуватися! Адже існує приказка: 17 березня кожен трішки ірландець.

Автор: Настя Сукач
Теги: Новини України Новини США LifeStyle Публікації Статті відпочинок релігія Ірландія Традиції
Джерело: 24 Канал
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