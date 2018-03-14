День Святого Патріка 2018: традиції, символи та цікаві факти про свято

День Святого Патріка (анг. St'Patricks Day) – свято, яке відзначається щорічно 17 березня, в честь ірландського святого Патріка. День Святого Патріка є державним святом в Ірландії, Північної Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. В інших країнах світу його відзначають неофіційно – в тому числі і в Україні.

День Святого Патріка 2018: що це за свято

Цей день символізує прийняття християнства в Ірландії, однак вже давно є святом культурної спадщини країни у всьому світі. Урочистості у День Святого Патрика зазвичай включають паради і фестивалі, виконання танців кейлі і носіння зеленого одягу або трилисників.

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День Святого Патрика вже давно набув великої популярності і переступив через кордони Смарагдового острова. Святкування на честь Святого Патріка проходять по всьому світу. В цей день кожен може стати ірландцем, якщо тільки захоче – так йдеться в одному з найпоширеніших жартів.



День Святого Патріка: яскраве святкування в Ірландії

Історія свята День Святого Патріка

Ірландці почали відзначати День Святого Патрика в якості своєрідного національного свята ще в X-XI ст., причому не тільки на території Ірландії, а й в інших європейських країнах, де була ірландська діаспора. На початку XVII ст. католицька церква включила цей день в літургійний календар. Церковне торжество переноситься, якщо день пам'яті святого випадає на Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем). Святкують День Святого Патріка 17 березня практично у всіх країнах, а в деяких він розтягується на кілька днів.

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День Святого Патріка: історія свята

День Святого Патріка – звичаї та традиції

У святкуванні цього дня тісно переплелися християнські іязичеські традиції. Дуже важко відокремити одне від іншого, так, і не потрібно, з огляду на те що саме це переплетення робить свято всенародно улюбленим.

Деякі люди щорічно планують паломництво в Чистилище Святого Патрика, яке зазвичай асоціюється з покаянням і духовним зціленням з початку 13-го століття. Воно розташоване на острові Стейшн посеред озера Лох-Дерг в графстві Донегол. Кажуть, що всі, хто прийшов в святилище в покаянні і вірі, отримають прощення за свої гріхи.



День Святого Патріка – традиції святкування

До християнських традицій можна віднести щорічне сходження прочан на святу гору Croagh Patrick. Згідно з переказами, саме на цій горі Святий Патрік зробив одне зі своїх чудес – вигнав усіх змій. Історія говорить, що в той час як Святий Патрік постив, змії напали на нього, а він скинув всіх змій в океан. Проте, вважається, що не було ніяких змій в Ірландії після останнього льодовикового періоду.

До народних належить традиція розпиття хоча б однієї чарочки спиртного в якому-небудь ірландському барі. Існує так звана "Чарка Патріка" – одиниця виміру випитого віскі. Повір'я наказує покласти в келих лист конюшини до того, як випити келих віскі. У народі так і кажуть – "осушимо трилисник". Цікаво, що в самій Ірландії День Святого Патріка довгий час вважався виключно релігійним святом, а до сімдесятих років минулого століття ірландські закони забороняли пабах працювати в це свято.

Символи свята

За народною ж традицією це свято прийнято зустрічати в зеленому одязі (зелений – колір весни, Ірландії і трилисника). Бажано також прикрасити свій костюм живою або стилізованою гілочкою трилисника і ірландським прапором. Поступово з'явився звичай приколювати до одягу гілочки живого трилисника, який вважається в Ірландії символом свята.



Символи Дня Святого Патріка

Ще один символ свята – леприкони. Але "візитною карткою" Дня Святого Патріка лепрекони стали аж ніяк не відразу. Поки свято носило виключно релігійний характер, а всі розважальні заклади, в тому числі і паби, в цей день були закриті, його символізував тільки лист конюшини (трилисник). Але коли святкування стали більш світськими, потрібен був зрозумілий і кумедний персонаж, який можна було б зображати на сувенірній продукції. Сам Патрік на цю роль не підходив, тому одна рекламна фірма згадала про кельтські міфи і про леприкони. Так ці істоти знайшли нове життя.