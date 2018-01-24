Тетянин день, або День студента: історія свята та афіша подій у Києві та Львові

25 січня церква відзначає День святої мучениці Тетяни. Святкують цей день і в народному календарі. А ще в народі 25 січня вважають Днем студента. Про історію та традиції цього свята, а також афішу цікавих подій у Києві і Львові – читайте далі.

Тетянин День: історія свята

25 січня у стародавньому Римі народилась дівчина Тетяна, яка вплинула на історію церкви. Тетяна виросла у сім’ї християн. Однак, у той період у Римі було багато язичницьких храмів, в яких практикували жертвоприношення. Християни відмовлялись брати участь у цих церемоніях.

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Тож їх силою залучали до язичницьких святкувань. Одного разу схопили і святу Тетяну. Її змусили принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя ідола впала і розбилася. Після цього дівчину відправили під суд. Її жорстоко катували, кидали до в’язниці, намагалися втопити та, врешті, стратили.

За те, що Тетяна навіть перед обличчям смерті не зреклася Христа, церква визнала її святою та відзначає її свято щороку 25 січня.

Як Тетянин день став Днем студента

Ця традиція зародилась у Російській Імперії. У 1755 році 25 січня російська імператриця Єлизавета відкрила у Москві перший університет. З того часу свято асоціюється із днем студентства. Тетяна також вважається покровителькою студентства.

Щоправда в Україні 25 січня як День студента стає все менш популярним. Українські студенти відзначають свій день 17 листопада.

Що не можна робити у цей день

У цей день популярне ворожіння, особливо, серед дівчат. Звісно, церква забороняє це робити. Також у свято заборонено сваритись. Треба бути миролюбним і добрим та не відмовляти в допомозі нужденним. На Тетянин день не можна залишати дім неприбраним, адже це може накликати на будинок біду.

Куди піти на День студента у Києві

Спочатку поговоримо про мистецькі події, які не варто пропустити 25 січня.

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Музичний кіноперформенс "Турксиб"

Коли: 25 січня, 19:30

Де: 6 поверх Довженко-Центру (Сцена 6, м. Голосіївська, вул. Васильківська, 1)

Скільки: 120 грн

Ексклюзивний показ авангардистського фільму українського режисера Віктора Туріна "Турксиб" (1929) у живому супроводі від інді-проекту Bronnt Industries Kapital (Велика Британія).

"Турксиб" – це документальна стрічка про будівництво Туркестано-Сибірської магістралі – нарівні з "Людиною з кіноапаратом" Дзиґи Вертова стрічку вважають найяскравішим зразком документального кіноавангарду радянського періоду.

Вистава "Тетянин день"

Де: пр-т Перемоги, 38

Коли: 25 січня, 19:00

Скільки: 100 грн

Вистава "Тетянин день" від циганського театру "Романс" обіцяє створити романтичну атмосферу на весь вечір.

Еротична мелодрама "Жага"

Де: вул. Велика Васильківська, 103 – Палац "Україна" (малий зал)

Коли: 25 січня, 19:00

Скільки: 200-350 грн

Вистава "Жага" поставлена за мотивами роману Набокова "Камера обскура". Тут існує вікове обмеження – виставу зможуть побачити лише повнолітні.

Головна ідея вистави – жага людини до кохання, пристрасті, грошей та влади. І питання в тому, чи може людина заради своєї жаги переступити межу моралі і пристойності? Що людиною керує: тваринні інстинкти чи холодний розважливий розум?

Вечірка Student's day

Де: Клуб Skybar вулиця Велика Васильківська, 5

Коли: 25 січня, 23:00

Скільки: 100 грн

Вечірка "Дорогу молоді"

Де: Клуб Otel (вул. Нижньоюрківська, 31)

Коли: 26 січня, 23:55

Скільки: 150-200 грн

"Дорогу молоді" – це проект від DAZED, який відкриває нових діджеїв. На головній сцені виступлять: Roma Saplin, Борис Винарський, Konstantin Gregul, IAN, Oleg Patselya та Dmitry Kuznetsov.

Students Party

Де: Бар "Бридкий Койот", вулиця Мечникова, 9а

Коли: 25 січня о 22:00

Окрім запальної вечірки всім студентам, а також Тетянам обіцяють безкоштовний коктейль від шеф-бармена. Головне, мати при собі студентський чи паспорт.

25 січня відзначають ще одну знаменну подію – день народження співака і поета Володимира Висоцького. Якщо ви шанувальник творчості Висоцького – вам варто відвідати ці дві події.

Концерт пам’яті Висоцького

Де: Docker Pub, вулиця Богатирська, 25

Коли: 25 січня, 20:00

Скільки: 125-150

Концерт "Висоцький"

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Коли: 25 січня, 20:00

Скільки: 350-2600 грн

Український актор Олексій Горбунов та гурт "Смуток пілота" представлять камерний концерт "Висоцький". В перервах між виконанням пісень Горбунов спілкується з публікою, буде читати вірші та розповідати цікаві історії з закулісного життя. Актор наголошує, що не хоче бути “Висоцьким” а відтворити ці композиції по-своєму.

Куди піти на День студента у Львові

Хіти Led Zeppelin

Де: Хмільний дім Роберта Домса, вул. Клепарівська, 18

Коли: 25 січня, 20:00

Скільки: вхід вільний

У цей вечір відвідувачам пабу пропонують насолодитись невмирущими хітами Led Zeppelin.

Вистава "SEXуальне чтиво"

Де: клуб Malevich, пр-т В. Чорновола, 2

Коли: 25 січня, 19:00

Скільки: 200-500 грн

Театр "Чорний квадрат" покаже імпровізаційне шоу, де професійні актори будуть залучати до вистави глядачів. Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе у ролі режисера чи сценариста та приміряти на себе несподівані сценічні образи. Театр показує життєві ситуації, говорить про відносини, любов і секс.

Вечірка "Тетянин день"

Де: Клуб "Picasso", вул. Зелена, 88

Коли: 27 січня, 22:00

Скільки: 100 грн

Для студентів, які прийдуть у клуб до 23:00 діє знижка на вході -50%. А от усім дівчатам з іменем Тетяна – безкоштовний вхід до опівночі.

Вечірка у Галереї лицарів

Де: Нічний клуб "Галерея лицарів", проспект Свободи, 16

Коли: 25 січня 23:00

Скільки: для чоловіків – 100 грн, для дівчат – вхід безкоштовний

Окрім запальної музики, обіцяють цікаві алкосюрпризи на барі.