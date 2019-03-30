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      День тиші перед виборами: журналісти провели інспекцію на приховану рекламу – фото, відео

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      В Україні – день тиші. Не можна агітувати і публікувати результати соціологічних досліджень. Усе для того, щоб дати виборцю можливість спокійно ще раз обдумати свій вибір. Чи дотримуються кандидати правил – дізнавались журналісти 24 каналу.

      Київ

      В день тиші облич та прізвищ кандидатів на вулицях міст ви не побачите.

      Читайте також: У день тиші перед виборами президента на вулицях України майорить прихована агітація: фотофакти

      Рекламу більшості з 39 кандидатів напередодні прибрали. Однак залишились кілька рівніших серед рівних, хто замість своїх облич почепив свої гасла.

      Борди, які за стилем кольором шрифтом нагадують трійку лідерів рейтингів,
      – розповіла координатор руху "Чесно" Віта Думанська.

      Можливі заклики від коміка зустріти можна подекуди, в основному – на околицях міста. Проте на телеканалі "1+1", де працює цей кандидат, сьогодні виходить фільм про Рейгана, який озвучив цей кандидат. В його штабі це агітацією не вважають.

      Читайте також: В Україні день тиші перед виборами: що це означає

      Прихованої реклами, можливо, кандидатки в президенти, яка очолює фракцію "Батьківщина", – по Києву багато. Але в основному – не в центрі. В усіх районах виборців, ймовірно, закликає "думати" чинний президент. Гасло "Думай" займає приблизно третину всієї рекламної площі Києва. Більшість людей розуміє, що заклики з білбордів і сітілайтів зовсім не абстрактні.

      прихована реклама
      Реклама "Демай" у день тиші

      прихована реклама день тиші
      Прихована реклама "Змінюй" у день тиші на вулицях Києва

      прихована реклама день тиші
      Прихована реклама "Не втрать ще 5 років"

      Житомир

      На вулицях Житомира теж залишились десятки білбордів із прихованою рекламою. Тут містян закликають "Думати", "Прибирати порох" та "Не втратити ще 5 років" тощо.

      Також ми фіксували борди "Зустрічай весну без пороха", що нагадують агітацію Олександра Шевченка з "Укропу",
      – зазанчила координатор руху "Чесно" Віта Думанська.

      прихована реклама день тиші
      Прихована реклама у Житомирі

      Харків

      На двох основних проспектах Харкова, Олександрівському і Московському, рясніють десятки таких білбордів. Усі – або стилістикою, або лозунгом – натякають на конкретних кандидатів. Містяни ж на залишки агітки у "день тиші" не зважають. Кажуть, вибір вже зробили, залишається тільки в неділю поставити позначку напроти прізвища.

      Ці білборди ні на що не впливають. Я давно визначився,
      – стверджує харків'янин Юрій.

      Чи можна покарати за порушення дня тиші

      За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим українцям загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень. Але факт порушення спочатку треба довести в суді. Якщо поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

      Експерти визнають, що довести, що це агітація, і покарати кандидата практично неможливо.

      Штабні юристи достить розумні. Ймовірніше за все, за цей час за агітацію сплачували інші люди чи ГО,
      – підкреслила Віта Думанська.

      Побачити чи сплачували кандидати за цю рекламу з передвиборчого фонду можна буде лише після виборів в їх фінансових звітах.

      Читайте також: Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

      Єдиний механізм притягнути до відповідальності тих, кому правила не писані – подати на них до суду. Мета дня тиші – забезпечити кожному виборцю самостійність вибору та захистити від будь-якого впливу. 

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Новини Житомира Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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