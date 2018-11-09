День української писемності та мови відзначають 9 листопада вже 21 рік поспіль. За православним календарем — це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця.

Свято було засновано президентом України Леонідом Кучмою в листопаді 1997 року. Відповідно до його указу, святкування Дня української писемності та мови щорічно проводиться 9 листопада в день пам'яті українського святого Нестора-Літописця. Він – письменник-агіограф, основоположник давньоруської історіографії, перший історик Київської Русі, мислитель, вчений, чернець Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова. Його перу належать такі відомі роботи: "Повість временних літ", "Житіє святих князів Бориса і Гліба", "Житіє Феодосія Печерського".

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Щорічно, в День української писемності та мови можна побачити урочисте покладання квітів до пам'ятника Нестора Літописця. Також відбувається нагородження кращих українських літераторів і популяризаторів українського слова, і видавництв, які випускають літературу українською мовою. Традиційно цього дня всіх українців запрошують написати Всеукраїнський диктант національної єдності і перевірити свої знання.

24 канал з нагоди свята пропонує нагадати основні правила української мови.

Коли йдеться про вашу участь у змаганнях, слід говорити "беру участь" , бо "приймати участь" - калька.

, бо "приймати участь" - калька. Запам'ятайте – слово "будь ласка" завжди пишеться окремо. Не треба ніяких дефісів.

завжди пишеться окремо. Не треба ніяких дефісів. Правильно говорити " протягом дня" . Слово "на протязі" означає перебування на різкому струмені повітря, що задуває у щілини.

. Слово "на протязі" означає перебування на різкому струмені повітря, що задуває у щілини. Іспит лише "складають" , слово "здавати" вживається в інших випадках. Наприклад – здати документи.

, слово "здавати" вживається в інших випадках. Наприклад – здати документи. Будівля та будь-що інше можуть бути "розташовані", а не "знаходитися", бо вони не можуть самі себе "знаходити".

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