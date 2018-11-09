07:15
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      День української писемності та мови в Україні: дата та історія свята

      74 Читать новость на русском
      День писемності та мови 2018 в Україні святкують 9 листопада
      День писемності та мови 2018 в Україні святкують 9 листопада / Фото з відкритих джерел

      День української писемності та мови відзначають 9 листопада вже 21 рік поспіль. За православним календарем — це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця.

      Свято було засновано президентом України Леонідом Кучмою в листопаді 1997 року. Відповідно до його указу, святкування Дня української писемності та мови щорічно проводиться 9 листопада в день пам'яті українського святого Нестора-Літописця. Він – письменник-агіограф, основоположник давньоруської історіографії, перший історик Київської Русі, мислитель, вчений, чернець Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова. Його перу належать такі відомі роботи: "Повість временних літ", "Житіє святих князів Бориса і Гліба", "Житіє Феодосія Печерського".

      Читайте також: Факти про українську мову, які варто знати кожному

      Щорічно, в День української писемності та мови можна побачити урочисте покладання квітів до пам'ятника Нестора Літописця. Також відбувається нагородження кращих українських літераторів і популяризаторів українського слова, і видавництв, які випускають літературу українською мовою. Традиційно цього дня всіх українців запрошують написати Всеукраїнський диктант національної єдності і перевірити свої знання.

      24 канал з нагоди свята пропонує нагадати основні правила української мови.

      • Коли йдеться про вашу участь у змаганнях, слід говорити "беру участь", бо "приймати участь" - калька.
      • Запам'ятайте – слово "будь ласка" завжди пишеться окремо. Не треба ніяких дефісів.
      • Правильно говорити "протягом дня". Слово "на протязі" означає перебування на різкому струмені повітря, що задуває у щілини.
      • Іспит лише "складають", слово "здавати" вживається в інших випадках. Наприклад – здати документи.
      • Будівля та будь-що інше можуть бути "розташовані", а не "знаходитися", бо вони не можуть самі себе "знаходити".

      Пройдіть тест: На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?

      Правила української мови: дивіться відео

       

      Теги: Новини України LifeStyle Новини культури мовне питання Традиції
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сьогодні , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      8 листопада , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      8 листопада , 23:00 Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      8 листопада , 22:01 Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      8 листопада , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Ціни на житло у деяких регіонах України знизились
       25 липня 2015 , 13:09
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Легіонер Динамо: Я вже можу поговорити з іншими гравцями в клубі
       7 листопада , 12:18
      Шальке може пожертвувати Коноплянкою, щоб перехопити у Барселони таланта Лілля
       7 листопада , 16:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук