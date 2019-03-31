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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      День виборів: найдивніші зашквари під час голосування

      639 Читать новость на русском
      Вибори президента-2019: найдивніші порушення
      Вибори президента-2019: найдивніші порушення

      31 березня по всій Україні, крім окупованих територій Донбасу та Криму, о 8 годині ранку відкрились виборчі дільниці. Українці обирали президента у першому турі активно і з порушеннями.

      Цього разу під час голосування без порушень не обійшлось, але масових і системних – зафіксовано не було.

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      Хоча курйози все ж траплялись. У тому, як виглядали найдивніші та найскандальніші порушення – розбирались журналісти 24 каналу.

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      Прихована агітація

      От із прихованою агітацією у команди Володимира Зеленського все погано. Точніше, для нього, певно – воно таки добре. Але з точки зору уміння дотримуватись чинного законодавства – погано.

      Читайте також: Коли 1 квітня прийшло раніше: день виборів президента 2019 – у жартах та приколах

      По-перше, 30 березня, у довгоочікуваний "день тиші", коли заборонена будь-яка агітація за кандидатів, телеканал "1+1" влаштував бенефіс Володимира Зеленського, пустивши в ефір два випуски шоу "Вечірній квартал" за участю Зеленського, кілька інших проектів його студії, а також документальний фільм про екс-президента США Рональда Рейгана, який озвучив Зеленський. На телеканалі запевняли, що все це цілком законно. Формально тут дійсно порушення нема. Але це – брудна технологія і маніпуляція.

      По-друге, представники громадського руху "Чесно" зафіксували приховану агітацію на дільницях – із символікою команди Зеленського. А це вже – порушення.

      Заради справедливості зазначимо, що Зеленський не був самотній у своєму бажанні повпливати на виборців у дні без агітації. Плакати та рамки для аватарок "Думай" від команди Петра Порошенка і білборди із написом "Змінюй" від Юлії Тимошенко по всій країні фіксувались у великій кількості.

      Розголошення змісту волевиявлення

      Розголошення змісту волевиявлення та публікацію даних опитування громадської думки до закриття дільниць закон у нас прямо забороняє. Але це не вплинуло на бажання людей дотримуватись таємниці голосування – вони прямо не могли не відзвітувати перед світом про свій вибір.

      Найбільш зневажливо до закону поставились у штабі Олега Ляшка. Під час голосування на одній з дільниць кандидат на пост Президента України Олег Ляшко продемонстрував в присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення. Голосував він, звісно, за самого себе.

      Прес-секретарка партії РПЛ підтримала лідера партії у його порушенні і також запостила бюлетень із позначкою навпроти Ляшка на своїй сторінці у Facebook.

      Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин також повторили цей підхід до ведення свої соцмереж та сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування. При цьому Гундич, як зазначають активісти "Чесно", навіть не зрозумів, що зробив не так. Своє фото він прокоментував так: "Заборонено демонструвати результати голосування, правильно? А в моєму бюлетені, який є у фейсбуці, результатів голосування не видно. Не можу зрозуміти, що я порушив. Якщо звинувачують, нехай подадуть на мене до суду".

      Цікава історія склалась із виборцями, які псували бюлетені, голосуючи чомусь "За Путіна". Фотографії з відповідними позначками також почали розповсюджувати у мережі Facebook. На п’ятому році війни із країною, яку очолює цей самий Путін, така позиція виглядає не стільки смішно, скільки дивно.

      Ну і народний депутат Мустафа Найєм у розпал дня голосування активно постив різні дані про результати голосування, маскуючи їх під різні види алкогольних напоїв.

      Дані алкогольних екзіт-полів від Найєма

      Тема алкоголю, до слова, у день голосування виявилась актуальною серед порушників.

      На вибори – як на свято

      Як повідомив радник міністра МВС Іван Варченко, станом на 15 годину Національною поліцією було складено 4 адміністративних протоколи, з яких три – через те, що члени виборчої комісії прийшли на роботу в стані алкогольного сп'яніння.

      Крім того, у Рубіжному Луганської області чоловік зіпсував одразу три бюлетеня, обливши їх пивом під час голосування на виборах Президента. Як? Ну, бо має погані кишені. При отриманні бюлетеня громадянин нахилився над столом і облив 3 бюлетені пивом, яке у нього було в лівій внутрішній кишені верхнього одягу.

      Просто дивне

      Просто дивного під час першого туру голосування за Президента України було значно менше, ніж у попередні роки. Але все ж, такі випадки траплялись.

      Так, на одній з дільниці у Нікопольському районі Дніпропетровської області в ролі сейфа для зберігання бюлетенів "виступила" звичайна каструля, яка була максимально убезпечена – її опечатали спеціальним ланцюгом.

      А на Тернопільщину завезли партію спеціальних перснів, у які були вмонтовані головки кулькових ручок, призначених для псування бюлетенів. ЗМІ повідомляють, що один такий навіть знайшли у одного з членів комісії, який мав займатися підрахунком голосів. Припускають, що він планував непомітно ставити додаткові галочки у бюлетенях, що робило би їх зіпсованими і голоси з них не враховувались би.

      У Новоайдарському районі виборець пошкодив свій бюлетень, написавши на ньому нецензурні вислови, а потім передумав та почав вимагати, щоб йому видали новий бюлетень.

      У Луцьку один з виборців залишив на дільниці мотузку і мило з проханням передати владі. Із якою саме метою чи побажаннями – невідомо.

      На Сумщині один з виборців намагався непомітно проковтнути виборчий бюлетень. Але не встиг – все ж 80 см паперу просто так і без спеціальної підготовки за один раз з’їсти важко. Натомість, як повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, порушника затримали – його притягнуть до адміністративної відповідальності. 

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      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019

       

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      31 березня
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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини політики Новини України Публікації Олег Ляшко Міністерство внутрішніх справ Статті
      Джерело: 24 канал
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