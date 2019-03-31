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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Коли 1 квітня прийшло раніше: день виборів президента 2019 – у жартах та приколах

      90 Читать новость на русском
      День виборів президента України 2019 – приколи з бюлетенями
      Вибори 2019: казуси і приколи / Колаж 24 каналу

      Жодні вибори в Україні не минають без ситуацій, коли без сміху – ніяк. А для когось увесь виборчий процес – один суцільний жарт. 24 канал підготував збірку найсмішніших жартів та приколів дня голосування на виборах президента України 31 березня 2019 року.

      Паспорт в урні й Путін в бюлетені: кумедні випадки дня голосування

      Вибори президента України – справа серйозна. Але не всюди, і далеко не для всіх. Українці традиційно весело відзначили 1 квітня, тільки от зробили це днем раніше. І так трапилося, що припав цей день на голосування у першому турі виборів президента України 2019 року.

      Читайте також: Замість сейфа – каструля: на одній з українських дільниць переборщили з креативом

      У Чернівецькій області виборець закинув в урну для голосування свій бюлетень разом з аркушем паперу зі списком виборців на дільниці. Як до рук виборця потрапив список – з'ясовують правоохоронці. А члени комісії міркують, як тепер відновити втрачений аркуш, адже відкривати урну з бюлетенями до офіційного завершення голосування – заборонено.

      Буковина
      Проголосував від душі – і бюлетенем, і паспортом

      Також на Буковині трапився ще один кумедний випадок: виборець вкинув до урни разом з бюлетенем власного паспорта. Неуважному пану доведеться бути якийсь час без головного документу, що посвідчує особу – урну не відкриють до кінця голосування. Та й після закриття дільниці забрати назад свій паспорт буде не просто. Адже це – сторонній предмет в урні, а отже дільнича комісія повинна укласти відповідний акт та передати цей предмет до окружної виборчої комісії. 

      Путін
      Хтось з виборців переплутав, у якій країні живе, і у яскравий спосіб зіпсував бюлетень

      А ще в Києві на виборчій дільниці народилася дитина. Щоправда, виборча дільниця розташована на території перинатального центру, тож нічого дивного у цьому випадку немає. Дивує, скоріше, те, що породілля одразу після родів попросилася на каталку та поїхала голосувати – ось приклад, коли люди насправді усвідомлює важливість свого голосу.

      Вибори
      "А коли я виросту, він теж виросте?"

      У Шостці Сумської області чоловік узяв бюлетень, та замість піти до кабінки і проголосувати, поклав бюлетень до кишені. Правоохоронці зреагували оперативно і затримали чоловіка. Але дуже скоро відпустили. Адже чоловік був нетверезий. Поліція вирішила, що у даному випадку це – пом'якшувальна обставина, і злого умислу у пана не було.

      Бюлетень
      "Я об'їхала півсвіту, але такого довгого – ніде не бачила" (коментар вигаданий)

      Не обійшлося без кумедних випадків і з першими особами держави. Наприклад, чинний президент прийшов голосувати, але віддав свій бюлетень онуку. А той вирішив перевірити його на міцність та, можливо, дещо підмести ним підлогу. На щастя, ані бюлетень, ані онук, ані поважний дідусь не постраждали. 

      Порошенко
      Одна із журналісток потрапила в халепу, на щастя – Порошенко нічого не помітив

      Бюлетень, не бюлетень, а без селфі – ані день

      Оскільки фотофіксація волевиявлення у 2019 році заборонена законом, а селфі загалом – ні, а українські виборці – законослухняні громадяни, то й брутальних світлин із власним обличчям та власноруч заповненим бюлетенем майже немає в мережі. Хіба кілька – від особливо впертих політиків, які не могли впустити зайвої нагоди пропіаритися.

      А от милих, душевних, добрих світлин з бюлетенями – і цілком законних – скільки завгодно: дивіться фото

       

       

      blog_ava
      Як проходять президентські вибори-2019 станом на 19 годину: головне
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      Теги: Президентські вибори 2019 Курйози на виборах Курйозні новини Меми
      Джерело: 24 канал
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