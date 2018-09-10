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День виборів у Росії: новий мер Москви та антирекордна явка виборців

2007 Читать новость на русском
У Росії пройшов День виборів
У Росії пройшов День виборів / Фото з відкритих джерел

У Росії 9 вересня відбувся єдиний день голосування. Новим мером Москви обрали чинного столичного очільника Сергія Собяніна, однак виборці встановили черговий антирекорд.

Про це повідомило видання "Ведомости"

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Сергій Собянін отримав перемогу на виборах мера Москви. За результатами обробки понад 82 відсотків протоколів виборчих комісій Собянін отримав 82,48 відсотка голосів виборців. Про це свідчать дані Москдержвиборчкому.

Явка на виборах мера Москви склала 30,36 відсотка виборців. Столиці Росії вдалося встановити черговий антирекорд. Так, у 2013 році на виборах мера Москви за Собяніна проголосували 51,37 відсотка виборців. Тоді явка склала 32,03 відсотка.

Президент Росії Володимир Путін привітав Собяніна з перемогою на виборах ще до закінчення підрахунку всіх голосів виборців.

У телефонній розмові президент Путін привітав Собяніна з перемогою на виборах мера Москви,
– повідомили "Інтерфаксу" в адміністрації президента.

Додамо, що 9 вересня відбувся єдиний день голосування у Росії. Вибори регіонального та місцевого рівнів, а також довибори в Держдуму проводилися у 80 з 85 суб'єктів. Прямі губернаторські вибори відбулися в 22 регіонах. Вибори до регіональних парламентів пройшли в 16 російських регіонах.

Правляча партія "Єдина Росія" показала несподівано погані результати на виборах. 

Зазначається, що найбільш проблемними для партії можуть стати вибори в Іркутській області. За словами одного зі спів розмовників, головна причина зниження рейтингу влади – пенсійна реформа.

Нагадаємо, що у так званий єдиний день голосування 9 вересня у багатьох містах Росії відбулись багатолюдні акції протесту проти пенсійної реформи, які відзначилися сутичками з поліцією та затриманнями понад 800 людей.

Теги: Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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