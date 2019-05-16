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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      День вишиванки 2019: від античних богів до засновників Києва

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      День вишиванки 2019: у Львові прикрасили пам'ятники
      День вишиванки 2019: у Львові прикрасили пам'ятники / Facebook Христии Процак

      День вишиванки відзначають щороку в третій четвер травня. В цей день на вулицях українських міст помітно більшає людей у вишитих сорочках.

      У Львові до Дня вишиванки вже не перший рік в український одяг вдягають скульптури чотирьох античних богів на площі Ринок.

      Дивіться також: Від голлівудських красунь до королівських осіб: які зірки приміряли вишиванку

      Діану, Адоніса, Амфітріту та Нептуна цього разу вирішили вдягнути у торішній стрій, дещо його вдосконаливши, пише Zaxid.net.

      У вишиванках, якими прикрашають статуї присутні гуцульські мотиви та борщівський стиль.

      Пройдіть тест: З якого регіону вишиванка?

      Статую Нептуна "одягли" у класичну вишиту сорочку, доповнивши її джинсовими шортами та сумкою через плече.

      День вишиванки Львів памятник Нептун
      Скульптуру Нептуна у Львові вдягнули у вишиванку//Фото з Instagram

      У Львові у вишиванки вдягнули також левів біля Ратуші. Скульптуру лева, присвячену 100-річчю ЗУНР допомагав вдягати міський голова Андрій Садовий.

      У Києві вбранням з вишиваним орнаментом прикрасили "дитячі" пам'ятники засновникам Києва на Поштовій Площі.

      Пам'ятники маленьким засновникам Києва вдягнули у вишиванки: дивіться фото

      Фото: ukr.segodnya.ua

      Що треба знати про День вишиванки?Всесвітній День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Свято має на меті популяризувати українську культуру і традиції. Вишита сорочка вважається одиним з найбільш старовинних українських атрибутів.

      Кожен регіон України має свій власний орнамент для вишиванки. Майстрині з різних місцевостей по-різному використовували техніки вишивки, в кожній області дотепер можна простежити власні неповторні вишиванки.

      Читайте більше про історію та традиції Дня вишиванки.

      Дивіться, як День вишиванки 2019 в національному одязі святкують українські політики та зірки.

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      Теги: День вишиванки Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Львова Архітектура Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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