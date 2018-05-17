День вишиванки у Львові: скульптури на площі Ринок одягли у вишиванки
Львів традиційно долучився до святкування всеукраїнського Дня вишиванки. Цього дня у місті в національне вбрання одягають левів біля Ратуші, а також античних Нептуна, Амфітріту, Адоніса та Діану у фонтанах на площі Ринок. У національному вбранні над фонтанами вони стоятимуть до п'ятниці.
Спочатку легенька вишиванка, а поверх неї – накидка. У найближчі два дні це дрес-код для двох вартових Ратуші – левів.
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Вишиванку на них одягають третій рік поспіль. Цього разу для гуцульського орнаменту на полотні обрали зелений колір.
Зелений колір – це символ життя. Він символізує пробудження, весну, тому до цього ми підійшли із позитивним настроєм,
– розповіла співорганізаторка заходу Ірина Курилюк.
Левам у вишиванках компанію склали і львів'яни, які одягнули вишиванки до церкви, на роботу чи просто на прогулянку.
День вишиванки у Львові
Ми вдягнули вишиванки, щоб згадати наші традиції, шанувати їх і відтворювати, щоб інші бачили наш український неповторний самобутній одяг,
– сказали львів’янки Мар’яна та Даринка.
Дехто стверджує, що це стан душі. "Інколи ти прокидаєшся і хочеш її вдягнути", – прокоментувала львів’янка Галина.
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Святкового дрес-коду не проігнорували і депутати міської ради. У кого вишиванка, а в кого й краватка в етномотивах.
Це подарунок, виріб гуцульських майстрів. Із 2013 року я працюю з дітьми, які мають особливі потреби. Це, власне, одна мама у знак вдячності подарувала мені цю краватку,
– відповів начальник міського управління молоді та спорту Антон Нікулін.
А депутатка Львівської міської ради Юлія Гвоздович розповіла, що їй вишиванку подарувала свекруха, як у традиціях, на весілля.