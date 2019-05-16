День вишиванки: як святкують українці в різних містах – неймовірні фото та відео

Різноманіття орнаментів, узорів, тканин та крою – українські міста 16 травня майорять різнобарв'ям вишиванок. У національних вбраннях люди йдуть на роботу і на навчання, організовують марші та навіть велопробіг.

Чернівці

Чернівці – місто, у якому 13 років тому зародився День вишиванки. На честь свята тут є традиція – дарувати мініатюрні сорочки новонародженим малюкам.

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Вишиванки у синьо-жовтих кольорах і прикрашені тризубами. "Щоб дівчинка росла справжньою українкою. Щоб знала, що в неї є такий оберіг, є підтримка, опора та турбота. Хотів би, щоб вона була завжди у цій вишиванці була усміхнена і щаслива", – прокоментував один із співзасновників цього дня Михайло Павлюк.



На Буковині немовлятам подарували вишиванки

Львів

У Львові вже традиційно у вишиванки одягли античних богів. Нептун, Адоніс, Амфітріта та Діана красуватимуться у строях до п'ятниці. У вбранні є гуцульські мотиви, борщівський стиль.

У місті лева одягли у вишиванки статуї: фото

Одягли у строї й місцевих левів. Для найбільшого з них майстрині пошили мантію та оздобили її у стилі борщівської вишивки – чорними нитками.

А ще у місті створили вишиванкову карту України.



Карта, яка показує всю різноманітність українських вишиванок

Одеса

А в Одесі близько сотні правоохоронців, зокрема нацгвардійці та поліцейські, утворили святкову сорочку. Автомобілі вишукували у формі вишиванки, а особовий склад утворив орнамент.

Живу вишиванку зняли з повітря. Біля пам'ятника Дюку грав оркестр Національної гвардії. Таке дійство зібрало чимало захоплених глядачів.

Дивіться відео: як поліція Одеси влаштувала флешмоб до Дня вишиванки

Вінниця

Вінничани також долучилися до всесвітньої акції до Дня вишиванки. На вулицях міста 16 травня можна побачити багато різноманітних сорочок. А жінки додають у волосся аксесуари – маки або інші квіти, щоб підкреслити урочистість сьогоднішнього дня. Елемент українського національного костюму можна побачити на будь-кому, від найменшого до найстаршого.

А студенти Івано-Франківського коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника влаштували перфоменс "Україно моя, вишиванко". Вони провели танцювальний флешмоб, у якому взяли участь 850 сіб.

Які вишиванки одягнули вінничани: фото

Івано-Франківськ

Франківчани теж не захотіли стояти осторонь цього свята. Там люди цілими сім’ями вбираються у національний одяг. Так, не зважаючи на похмуру і дощову погоду, в івано-Францівську можна побачити сотні людей у вишиванках та з усмішками на обличчях

Вишиті сорочки 16 травня одягнули франківські чиновники, судді, поліціянти, рятувальники, медики, вчителі, викладачі, студенти та школярі.

Які красиві вишиванки одягли жителі Івано-Францівська: фото

Закарпаття

У Мукачеві, що на Закарпатті, до Дня вишиванки влаштували флешмоб під назвою "Коло єднання". Жителі Мукачева, міський голова, директори шкіл, духовенство та школярі одягли вишиті сорочки, взялись за руки та встали навколо скульптурної композиції Кирилу та Мефодію.