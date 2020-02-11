День всіх закоханих: в зоопарку США пропонують корм із тарганів з іменами колишніх

Зоопарк американського міста Сан-Антоніо пропонує оригінально відсвяткувати день Валентина. Всі охочі 14 лютого можуть придбати таргана, назвати ім'ям колишнього чи колишньої, а працівники на ваших очах згодують його тваринам у звіринці.

На сайті San Antonio Zoo зазначено, що це – ідеальна можливість, щоб вилікувати розбите серце. Тому якщо ви не поділяєте захоплення цим святом, подія "Згодуй таргана" зможе покращити настрій і додати позитиву.

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Послуга буде коштувати лише п'ять доларів. Натомість за 25 доларів працівники зоопарку згодують цілого пацюка одній із змій. Після закінчення події всі учасники отримають спеціальні сертифікати, які можна буде поширити в соціальних мережах.

Для тих, хто не зможе особисто відвідати цей захід, 14 лютого відбудеться онлайн-трансляція у фейсбуці. Купити власного щура чи таргана, а також зареєструвати його під ім'ям колишнього / колишньої необхідно до 13 лютого.



Логотип зоопарку в місті Сан-Антоніо

На сайті організатори відповіли на важливі запитання. Зокрема, пояснили, що змії згодують не живого пацюка. Заморожені гризуни є частиною щоденного раціону рептилій. Їх доставляють зі спеціальної ферми, і зберігають в обладнаному приміщенні.

Відео: екскурсія територією зоопарку в Сан-Антоніо