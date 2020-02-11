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      День всіх закоханих: в зоопарку США пропонують корм із тарганів з іменами колишніх

      51 Читать новость на русском
      У США пропонують згодувати таргана з ім'ям колишнього партнера тваринам зоопарку / sazoo.org

      Зоопарк американського міста Сан-Антоніо пропонує оригінально відсвяткувати день Валентина. Всі охочі 14 лютого можуть придбати таргана, назвати ім'ям колишнього чи колишньої, а працівники на ваших очах згодують його тваринам у звіринці.

      На сайті San Antonio Zoo зазначено, що це – ідеальна можливість, щоб вилікувати розбите серце. Тому якщо ви не поділяєте захоплення цим святом, подія "Згодуй таргана" зможе покращити настрій і додати позитиву.

      Цікаво: День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого

      Послуга буде коштувати лише п'ять доларів. Натомість за 25 доларів працівники зоопарку згодують цілого пацюка одній із змій. Після закінчення події всі учасники отримають спеціальні сертифікати, які можна буде поширити в соціальних мережах.

      Для тих, хто не зможе особисто відвідати цей захід, 14 лютого відбудеться онлайн-трансляція у фейсбуці. Купити власного щура чи таргана, а також зареєструвати його під ім'ям колишнього / колишньої необхідно до 13 лютого.


      Логотип зоопарку в місті Сан-Антоніо

      На сайті організатори відповіли на важливі запитання. Зокрема, пояснили, що змії згодують не живого пацюка. Заморожені гризуни є частиною щоденного раціону рептилій. Їх доставляють зі спеціальної ферми, і зберігають в обладнаному приміщенні.

      Відео: екскурсія територією зоопарку в Сан-Антоніо

       

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України День Валентина Світ тварин Новини США
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