День защиты детей – это на самом деле День террора детей!

Сегодня день Защиты детей. К нему надо подготовиться...

И обнаружить, что никакой защиты у детей нет. Поэтому я каждый год публикую этот свой антиманифест, чтобы взрослые посмотрели – как мы выглядим с этой защитой.

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Потому что на самом деле, это День Террора детей.

Когда кругом полная аморальность, дети обязаны быть высоконравственными. Когда все кругом лгут, дети обязаны говорить правду.

Когда со всех сторон реклама призывает пить кока-колу, есть гамбургеры и чипсы, дети обязаны отворачиваться от этой еды. Когда кругом культ вещей и брендов, дети обязаны ими пренебрегать.

Когда никто никому не верит, дети должны демонстрировать чистоту помыслов. Когда все друг на друга кричат, подставляют и кидают, дети обязаны вести себя прилично.

Когда все кругом ищут виноватых, дети обязаны быть честными. Когда друзей и любимых бросают, не поперхнувшись, дети обязаны испытывать глубокие чувства.

Когда никто уже ни на что не надеется, дети обязаны быть романтиками.

Когда все уже не вылезают из компьютера, дети обязаны читать классические книги. Когда повсеместно внедряются нано-технологии, дети обязаны учиться по-старинке. Когда кругом требуются смекалистые и творческие, дети обязаны зубрить тесты.

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Когда деньги стали главной доминантой нашей жизни, дети обязаны ничего о них не знать и не думать. Когда знания никем не ценятся, дети обязаны быть умными.

Когда никому ничего не нужно, дети обязаны быть заботливыми. Когда кругом насилие, драки, войны и убийства, дети обязаны быть выдержанными, дружелюбными и сопереживающими.

Когда взрослые ничего не стесняются, дети обязаны иметь совесть. Когда взрослые полностью разочаровались в жизни, дети обязаны знать, кем они будут. Когда взрослые до предела обросли вредными привычками, дети обязаны быть ангелами.

Когда секс, наркотики, алкоголизм и политика проникли во все щели бытия, дети должны этому противостоять, не замечать и избегать.

Когда родители на все жалуются, дети обязаны не ныть. Когда родители живут, как им заблагорассудится, у детей обязан быть полный порядок.

Когда родители ни на что не способны, дети обязаны быть талантливыми. Когда кругом все плохо, у детей должно быть счастливое детство.

И что с этим делать?

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