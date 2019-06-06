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      День журналіста: детективи ДБР зустрілися з потерпілим Крутчаком тільки після акції протесту

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      Спалене авто Василя Крутчака
      Спалене авто Василя Крутчака / detector.media

      Журналіст Василь Крутчак влаштував акцію протесту під будівлею Державного бюро розслідувань.

      Він вимагав справедливого розслідування підпалу його автомобіля 22 лютого. Про це Крутчак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

      Журналіст розповів, що після підпалу автомобіля його ніхто не викликав в якості потерпілого і він не мав уявлення про те, як проходить розслідування.

      І тільки сьогодні після того, як я провів акцію під стінами ДБР, до нас вийшла слідча Олександра Ігнат, і за дивним збігом обставин вона хотіла якраз сьогодні запросити мене на допит в якості потерпілого,
      – написав Крутчак.

      Крім того, журналіст зазначив, що за словами Ігнат, в матеріалах справи відсутній відео з камер спостереження, на яких видно момент підпалу автомобіля.

      Нагадаємо, автомобіль Крутчака спалили 22 лютого. За словами Крутчака, 23 січня прокурор Опанасенко погрожував його побити і спалити машину, якщо журналіст не припинить писати в соціальних мережах про прокурора і його родичів.

      Підпалом зацікавилися в посольстві США в Україні, а заступник державного секретаря США Джордж Кент взяв під контроль справу про підпал автомобіля.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Протести Державне бюро розслідувань
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