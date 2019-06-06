День журналіста: детективи ДБР зустрілися з потерпілим Крутчаком тільки після акції протесту
Журналіст Василь Крутчак влаштував акцію протесту під будівлею Державного бюро розслідувань.
Він вимагав справедливого розслідування підпалу його автомобіля 22 лютого. Про це Крутчак повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Журналіст розповів, що після підпалу автомобіля його ніхто не викликав в якості потерпілого і він не мав уявлення про те, як проходить розслідування.
І тільки сьогодні після того, як я провів акцію під стінами ДБР, до нас вийшла слідча Олександра Ігнат, і за дивним збігом обставин вона хотіла якраз сьогодні запросити мене на допит в якості потерпілого,
– написав Крутчак.
Крім того, журналіст зазначив, що за словами Ігнат, в матеріалах справи відсутній відео з камер спостереження, на яких видно момент підпалу автомобіля.
Нагадаємо, автомобіль Крутчака спалили 22 лютого. За словами Крутчака, 23 січня прокурор Опанасенко погрожував його побити і спалити машину, якщо журналіст не припинить писати в соціальних мережах про прокурора і його родичів.
Підпалом зацікавилися в посольстві США в Україні, а заступник державного секретаря США Джордж Кент взяв під контроль справу про підпал автомобіля.