День журналіста: смішні курйози та одкровення кореспондентів 24 каналу у відео
В Україні 6 червня відзначають День журналіста. Кореспонденти 24 каналу вирішили показати зворотний бік журналістики. Про одкровення й цікаві історії про роботу в кадрі і поза ним – дивіться у відео.
Попри негоду чи втому журналісти вмикаються та знімають сюжети – усе, аби українці першими дізнавалися новини.
Читайте також: День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
А для журналістів 24 каналу немає нічого не можливого. Вони "проживають" свої сюжети.
Дивіться відео: одкровення та цікаві історії журналістів 24 каналу
Принагідно вітаємо колег-журналістів з професійним святом!
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі