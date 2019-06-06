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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      День журналіста: смішні курйози та одкровення кореспондентів 24 каналу у відео

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      День журналіста: смішні курйози та одкровення кореспондентів 24 каналу у відео
      День журналіста: смішні курйози та одкровення кореспондентів 24 каналу у відео / 24 канал

      В Україні 6 червня відзначають День журналіста. Кореспонденти 24 каналу вирішили показати зворотний бік журналістики. Про одкровення й цікаві історії про роботу в кадрі і поза ним – дивіться у відео.

      Попри негоду чи втому журналісти вмикаються та знімають сюжети – усе, аби українці першими дізнавалися новини.

      Читайте також: День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі

      А для журналістів 24 каналу немає нічого не можливого. Вони "проживають" свої сюжети. 

      Дивіться відео: одкровення та цікаві історії журналістів 24 каналу

      Принагідно вітаємо колег-журналістів з професійним святом!

       

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      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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