16:57
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, 31 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

День знань в Україні: як знаменитості виглядали у шкільні роки

1178 Читать новость на русском
День знань в Україні – 1 вересня
День знань в Україні – 1 вересня / 24 Канал

Сьогодні, 1 вересня, Україна відзначає День знань. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, як вітчизняні зірки виглядали у шкільні роки.

День знань – 1 вересня – хвилююче свято для кожної людини, адже навіть ті, хто ще не має в сім'ї школярика, пригадує свої роки навчання. А от українські зірки полюбляють гортати свій архів та дивувати своїх прихильників знімками з минулого. LifeStyle 24 вирішив пригадати, якими були знаменитості в шкільні роки. 

Читайте також: Зі святом 1 вересня – привітання з Днем знань у прозі та віршах

Катя Осадча

 

Мішель Андраде

 

Володимир Зеленський

 

Руслана Лижичко

 

Віталій Козловський

 

Артем Гагарін

 

Ірина Білик

 

Катерина Кухар

 

Надія Дорофеєва

 

Євген Кошовий

 

Ольга Цибульська 

 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Музика Володимир Зеленський Катя Осадча Ірина Білик Віталій Козловський Руслана
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
сьогодні, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сьогодні, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сьогодні, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 10:45 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сьогодні, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук