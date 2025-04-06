У Британії затримали депутата Дена Норріса: його підозрюють у зґвалтуваннях, зокрема дітей

У Великій Британії заарештували депутата від Лейбористської партії Дена Норріса. Його підозрюють у зґвалтуванні та жорстокому поводженні з дітьми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про звинувачення щодо депутата Норріса

Дена Норріса, колишнього міністра праці, який переміг Джейкоба Ріс-Могга як члена парламенту на торішніх загальних виборах, було взято під варту після того, як 4 квітня поліція провела обшук у його виборчому окрузі.

Поліція Ейвона та Сомерсета повідомила, що чоловіка було заарештовано за підозрою в сексуальних злочинах проти дівчини, зґвалтуванні, викраденні дитини та неправомірній поведінці на державному службовому місці. Саму справу цьому поліцейському відділку передала інша група у грудні 2024 року.

Більшість злочинів, як стверджується, відбулися ще у 2000-х роках. Але правоохоронці також розслідують імовірне зґвалтування у 2020-х роках. Наразі саме розслідування справи Дена Норріса перебуває на ранніх стадіях.

Пізніше стало відомо, що поки що 65-річного члена парламенту відпустили "під умовну заставу". Лейбористи, своєю чергою, відсторонили Дена Норріса від виконання обов'язків, однак відмовилися надавати будь-які інші коментарі, поки триває розслідування.

Уперше Норріса обрали до парламенту у 1997 році, він залишався депутатом до 2010-го. Він також був заступником міністра навколишнього середовища, а у 2021 став мером Західної Англії. Торік він знову повернувся до парламенту.

На вебсайті його виборчого округу – Північно-Східного Сомерсета та Хенхема – вказано, що він працював учителем і спеціалістом із захисту дітей.